Bisiklet kazasında yüzünde ağır hasar oluşmuştu: 3D merkezde tedavi gördü

İngiltere'de alkollü bir sürücünün neden olduğu kazada ağır yüz yaralanmaları geçiren bir bisikletçi, Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) bağlı olarak hizmet veren Bristol 3D Tıp Merkezi'nin tedavi sürecinden yararlanan ilk hastalardan biri oldu.

Kişiye özel baskı yapılıyor

BBC'nin haberine göre ülkenin Güney Batı bölgesine hizmet sunan bu merkez, üç boyutlu görüntüleme ve baskı teknolojileriyle kişiye özel medikal çözümler üretiyor. Gelişmiş dijital tekniklerin yanı sıra rekonstrüktif cerrahi uzmanlığı ile travma sonrası oluşan hasarların onarılmasına katkı sağlanıyor.

Kazadan etkilenen Dave Richards, Devon kentinde yaşıyor. Temmuz 2021'de Somerset'in Meare kasabasında bisiklet sürerken, arkadan gelen bir alkollü sürücünün çarpması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Richards, tedavi sürecinin ardından yaptığı açıklamada, merkezin desteğiyle "çok daha rahat hissettiğini" belirtti.