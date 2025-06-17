Bisiklet kazasında yüzünde ağır hasar oluşmuştu: 3D merkezde tedavi gördü
İngiltere’de alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yüzünden ağır yaralanan bisikletçi Dave Richards, Ulusal Sağlık Servisi’ne bağlı Bristol 3D Tıp Merkezi’nde tedavi gören ilk hastalardan biri oldu. Üç boyutlu görüntüleme ve baskı teknolojileriyle çalışan merkez, travma hastalarına kişiselleştirilmiş medikal destek sunuyor. Richards, tedavi sonrası "çok daha rahat hissettiğini" ifade etti.
İngiltere'de alkollü bir sürücünün neden olduğu kazada ağır yüz yaralanmaları geçiren bir bisikletçi, Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) bağlı olarak hizmet veren Bristol 3D Tıp Merkezi'nin tedavi sürecinden yararlanan ilk hastalardan biri oldu.
Kişiye özel baskı yapılıyor
BBC'nin haberine göre ülkenin Güney Batı bölgesine hizmet sunan bu merkez, üç boyutlu görüntüleme ve baskı teknolojileriyle kişiye özel medikal çözümler üretiyor. Gelişmiş dijital tekniklerin yanı sıra rekonstrüktif cerrahi uzmanlığı ile travma sonrası oluşan hasarların onarılmasına katkı sağlanıyor.
Kazadan etkilenen Dave Richards, Devon kentinde yaşıyor. Temmuz 2021'de Somerset'in Meare kasabasında bisiklet sürerken, arkadan gelen bir alkollü sürücünün çarpması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Richards, tedavi sürecinin ardından yaptığı açıklamada, merkezin desteğiyle "çok daha rahat hissettiğini" belirtti.