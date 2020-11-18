BM: G20 ülkeleri aşı konusunda daha hevesli olmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hafta sonu Suudi Arabistan ev sahipliğinde yapılacak olan G20 zirvesi liderlerine mektup yazarak COVID-19 salgınıyla mücadele için daha fazla borç yardımı çağrısında bulundu.

BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre, dünyanın en güçlü ekonomilere sahip ülkelerinin yer aldığı G20'den, COVID-19 salgınına "daha hevesli ve daha cesur bir yanıt vermelerini" talep eden Guterres, 115 milyon kişinin aşırı yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

"Gelişmekte olan ülkelerin krize etkili bir çözüm getirebilmesi ve küresel ekonomik durgunluğun bir küresel krize dönüşmesinin önüne geçilmesi için şimdi G20 ülkelerinin daha hevesli olması ve cesur önlemler alması gerekiyor.

"Bu beklenmeyen pandemiyle mücadele ederken dünya liderlerinin bir araya gelerek krize karşı adım atması gerekiyor. Bu pandemi, liderlerin bölünmenin herkes için tehlikeli olduğunu anlayacağı bir alarm niteliğinde olmalı."