Bu bitki şifa kaynağı! Popülerliği giderek artıyor

Son yıllarda popülerliği artan ve geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan uçkun bitkisi, sağlık açısından birçok faydasıyla gündemde...

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yetişen bu bitki, içerdiği vitaminler ve antioksidanlarla adeta doğal bir şifa kaynağı.

Uçkun bitkisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, sindirimi kolaylaştırdığı, antioksidan deposu olduğu, enerji verdiği ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olduğu ifade ediliyor.

İHA'nın haberine göre; uçkun bitkisi çiğ olarak tüketiliyor, salatalarda kullanılıyor, çay şeklinde demleniyor ya da yemeklerde kullanılıyor.

Doğu'nun kivisi ya da muzu

Türkçede ışgın olarak da anılan bu bitki, kuzukulağıgiller familyasına ait...

Tıbbi bitkilerden olan uçkun bitkisi, farmakolojik araştırmalarda çok sık kullanılıyor.

Kivi tadında mayhoş lezzetli sevilen bir sebze olsa da Türkiye'de halk arasında 'meyve' olarak nitelendiriliyor.

Muz ve kivi ile kıyaslanıp 'Doğu'nun muzu', 'Yayla muzu' ya da 'Doğu'nun kivisi' biçiminde adlandırılıyor.