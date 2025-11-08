Bu hatayı yapmayın! Sirozun en büyük nedenlerinden biri

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Aydınlı, ülkede 30 binin üzerinde organ bağışı bekleyen hasta olduğunu belirterek, yapılan bağışların yeterli olmadığını söyledi.

Bir gün organ bekleyen hasta olmamak için dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu anlatan Aydınlı, karaciğer hastalığında genetik faktörlerin yanı sıra sigara, alkol kullanımının, tedavi ettirilmeyen hepatit B ve C'nin siroza neden olduğunu kaydetti.

Özellikle hepatit B'nin ülkede çok yaygın olduğunu, hijyen kurallarına uyulmayan rutin yemek yenilen yerlerden veya ortak kullanılan malzemelerden de bulaşabildiğini ifade eden Aydınlı, "Hepatit B ve C virüsleri ülkemizde en büyük problemlerden biri olmaya başladı. Karaciğeri korumak için alkolden uzak durulması da çok önemli" diye konuştu.

Aydınlı, özellikle son yıllarda karaciğer naklindeki en büyük sorunun yağlı karaciğer olduğunu dile getirerek, hem diyet hem spor yaparak tedbir almak gerektiğini vurguladı.

'Karaciğer yağlanması artık dünyada sorun'

Karaciğer yağlanması tedavisinin olduğunu belirten Aydınlı, şöyle konuştu:

"Yılda bir karaciğer kontrolü yaptırarak, gerekirse ilaçla tedavisini yaptırarak uzak durmamız lazım. Gerçekten şu anda yağlı karaciğer en fazla siroz sebeplerinden biri. Karaciğer tümörlerinin yüzde 90'ından fazlası siroz zemininde gelişir. Karaciğer yağlanması nasıl olsa toplumun çoğunda var algısı çok yanlış. Bunu hafife almamak lazım. Yağlı karaciğer artık dünyada da Türkiye'de de sirozun çok önemli sebeplerinden biri. Karaciğer yağlanmasında bir müddet sonra karaciğerin fonksiyonları bozulur ve yapısı değişir. Onun için kendimizi aralıklı olarak kontrol ettirmemiz gerekiyor."

Sirozlu karaciğerde tümörün sık geliştiğini ifade eden Aydınlı, karaciğer yağlanması olan kişilerin ilaç tedavisini aksatmaması, beslenmesine özen göstermesi gerektiğini anlattı.

Aydınlı, kilo problemi olmayanlarda da karaciğer yağlanmasının görülebildiğine dikkati çekerek, bu grubun genelde genetik faktörlü olduğunu belirtti.

Ailesinde karaciğer problemi olanların daha dikkatli olmasını öneren Aydınlı, "Ailenizde yüksek kolesterol, yüksek yağ oranları varsa dikkat etmelisiniz. Tüm bunları tedavi ettirerek ve dikkat ederek sirozdan önemli ölçüde korunabilirsiniz." dedi.