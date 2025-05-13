Bu kentte kanser vakaları Türkiye’den farklılık gösteriyor! Nükleer tıp uzmanı nedenini açıkladı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Şevket Zorlu, Giresun'da kanserin tipik seyirlerinden saparak alışılmadık şekilde metastaz yaptığına dikkat çekti.

Giresun'daki kanser vakalarının Türkiye ortalamasına kıyasla bazı farklılıklar gösterdiğini ifade eden Dr. Zorlu, “Bölgede yaş ortalamasının yüksek olması ve geçmişte yaşanan Çernobil nükleer kazasının muhtemel etkileri bu farklılıkların nedeni olabilir” dedi.

Giresun'da kanser klasik seyirlerinden saparak daha atipik dağılım ve metastaz örnekleri gösterdiğinin tespit edildiğini anlatan Dr. Şevket Zorlu, “Normalde prostat kanseri hastalarında görülen sekonder metastaz ihtimali yüzde 1-2 civarındayken bu Giresun'da çok daha fazla. Mesela kanserlerin metastaz oranları ya da metastatik kanserlerin atipik dağılımları da burada çok fazla yer tutmakta” ifadelerini kullandı.

'Kanserin davranışı biraz farklılık gösteriyor'

Kanserli hücrelerin çıkma oranının yüksekliğinden ziyade kanserlerin davranış şekillerinin normal popülasyonlara göre biraz daha farklılık gösterdiğini ifade eden Dr. Zorlu, şöyle devam etti:

* Örneğin, bazı meme kanseri hastalarında nadir görülen böbreküstü bezi metastazları ya da bir hastada aynı anda hem akciğer hem böbrek kaynaklı tümörlere rastlanması gibi vakalar kaydedildi. Bazı metastatik yayılımlar bölgede daha sık görülüyor. Ayrıca bazı hastalarda aynı anda birden fazla organı etkileyen primer tümörler tespit edildi.