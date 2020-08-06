Bunyavirüs nedir, belirtileri nelerdir?

06 Ağustos 2020

2019 Aralık'ta Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken, Asya'dan bu kez bunyavirüs haberleri gelmeye başladı.

Taiwan News'te yer alan habere göre; Çin'de kene kaynaklı yeni bunyavirüs ortaya çıktı ve bu sebeple 7 kişi ölürken, 60'tan fazla kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İlk defa 2010 yılında Tayvan'da keşfedilen ve insandan insana bulaşabilen bunyavirüsün yeni bir salgına neden olup olmayacağı merak ediliyor.

Bunyavirüs nedir?

Bunyavirales, negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir. Eskiden Bunyaviridae virüs ailesi olarak biliniyordu. Bunyavirales (Bunyavirüs) adı, orijinal tip Bunyamwera orthobunyavirus türünün ilk keşfedildiği Bunyamwera’dan türemiştir.

Nasıl bulaşıyor?

Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır . Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.

Ölüm oranı yüzde 10

Bunyavirüsün kuluçka süresi 7 ila 14 gün sürüyor ve bu sürede hastalarda yaygın olarak ateş, halsizlik, bulantı, karın ağrısı, iştah azalması gibi semptomlar görülüyor. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) bunyavirüsün ölüm oranını yüzde 10 olarak gösteriyor.