Bursa Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor

29 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan tamamlanmak üzere olan tesisin; 301 yataklı genel hastane, 264 yataklı onkoloji, 197 yataklı kadın doğum ve çocuk, 275 yataklı kardiyoloji, 200 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon, 100 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyatri ve 18 yataklı psikiyatri hastanesi olmak üzere 6 tane hastaneyi bünyesinde barındırdığını söyledi. Akan, “Hastanenin içinde yaklaşık 180 yoğun bakım yatağı, yanı sıra yaklaşık 22 adet yeni doğan yoğun bakım yatağı, 45 ameliyathane ve 309 poliklinik odası bulunacak” dedi. Şehir hastanesinin diğer hastanelerden farklı olarak ileri seviyede hizmet veren bir sağlık merkezi olacağını da söyleyen Özcan Akan, “Bursalıların başka şehre gitmelerine gerek kalmadan bütün sağlık hizmetlerini alabilecekleri teknolojik olarak alt yapısı çok güçlü bir kurumu hizmete sokacağız” diye konuştu. Akan, tesis hizmete girdiğine Bursa’nın civar iller için sağlık hizmeti veren önemli bir sağlık merkezine kavuşacağının altını çizdi.

17 yılda Bursa’ya 2.3 milyar liralık sağlık yatırımı

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki heyet inşaatı tamamlanan Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek yetkilerden bilgi aldı. AK Parti’nin sağlık alanındaki atılımlarından Bursa’nın hak ettiği payı aldığını söyleyen İl Başkanı Ayhan Salman, 17 yılda Bursa’ya yaklaşık 2 milyar 340 milyon TL tutarında sağlık yatırımı yaptıklarını belirtti. Bursa merkez ve ilçelerinde 2 bin 489 yataklı 16 hastane, 90 ünitli 2 yeni ağız ve diş sağlığı merkezi hizmete girdiğini aktaran Ayhan Salman, Haziran ayında hizmete girmesi planlanan Bursa Şehir Hastanesi ile birlikte Bursa’nın önemli bir sağlık üssü haline geleceğini belirtti.