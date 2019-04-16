Bursa Şehir Hastanesi’nde sona doğru

16 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Altı hastanenin bir arada bulunduğu 1.355 yataklı sağlık kampüsünün Bursa ve çevre iller için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, “Şehir Hastanelerimiz bildiğiniz gibi kamu-özel ortak ortaklığında yapılıyor. Bu hastanelerde inşaatı üstlenen firmalar kendi alanlarında yetkin ancak işin kontrolü Bakanlığımızdadır. Bu sebeple hastanenin son durumunu yerinde değerlendirmek istedik. Şehir Hastanelerimiz açıldığı illerde sağlık hizmetlerinin kalitesini ciddi anlamda arttırdı. Hastanelerimizde son model radyoloji görüntüleme cihazları, modern sterilizasyon hizmetleri ve laboratuar hizmetleri veriliyor. Bursa Şehir Hastanesi’nin Bursa ve çevre illerdeki vatandaşlar için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Nitelikli sağlık hizmetine ağırlık verilecek

Şehir Hastanesi’nde nitelikli sağlık hizmetlerine ağırlık verileceğinin altını çizen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan da, “Hastanemiz; yanık, inme merkezleri, el cerrahisi, palyatif bakım merkezleri, reimplantasyon, kanser cerrahisi ile diğer nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği bir merkez olarak inşa edildi. Bunların yanı sıra içerisinde 175 erişkin yoğun bakım yatağı, 19 çocuk yoğun bakım yatağı yanı sıra 22 adet yeni doğan yoğun bakım yatağı, 49 ameliyathane ve 314 poliklinik odası bulunacak. Hastanemizde iç düzenleme ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.