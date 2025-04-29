BUSADER ülke genelinde 12 dernek ve 1000 üye hedefliyor

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) bünyesindeki Bursa BUSADER, İstanbul BUSADER, ANSADER, Veteran BUSADER, Genç BUSADER ve Sanart BUSADER başkanları ile yönetim kurulları 26-27 Nisan tarihlerinde İznik’de düzenlenen Birlik ve Strateji Çalıştayı'nda bir araya geldi.

Çalıştayda, federasyonun önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri belirlenerek planlamalar yapıldı.

"Sağlık ve eğitim konularında çalışmalarına devam edecek"

Çalıştayın ardından değerlendirmelerde bulunan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, “BUSADER Birlik ve Strateji Çalıştayı'nı Bursa, İstanbul ve Ankara derneklerimizin yönetim ekiplerinin katılımıyla İznik'te gerçekleştirdik. İki günlük programımızda bilgilendirme oturumlarımızın yanı sıra federasyonumuzun ana strateji ve programları görüşüldü, derneklerimiz çalışma ve planlamalarını paylaştı. Çalıştayımız çok verimli geçti. BUSADER toplumumuzun temel ihtiyaçlarından olan sağlık ve eğitim konularında çalışmalarına devam edecek” dedi.

“2 yıl içinde 7 bölgede 12 dernek ile büyümesini sürdüreceğiz”

Bursa BUSADER Başkanı Elif Evke, İstanbul BUSADER Başkanı Dr. Yasemin Yakut, ANSEDER Başkanı Öztuna Norman, Veteran BUSADER Başkanı Deniz Cantürk, Genç BUSADER Başkanı Aydın Aydın ve Sanart BUSADER Başkanı Sinem Uğurgün ile Yönetim Kurullarının katılımıyla yapılan toplantıda; İstanbul Genç BUSADER ve Van BUSADER’in katılımıyla Federasyona üye olan dernek sayısının 8’ye çıkacağı, Federasyonun önümüzdeki 2 yıl içinde 7 bölgede 12 dernek ile büyümesini sürdüreceğini dile getirildi.

Yapılan değerlendirmelerde halen 6 dernekte 500 üyesi bulunan BUSADER Federasyonuna 6 derneğin daha katılmasıyla üye sayısının 1000’e ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.