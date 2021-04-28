Çalışma Bakanlığı: Sağlık sistemine 7 milyar TL ilave aktarım yapıldı

Mehmet KAYA

ANKARA – Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortası kapsamında bazı ilaçlar geri ödeme kapsamına alındı, hastanelere verilen ödemelerde değişiklikler yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, değişikliklerin sağlık sistemine ilave 7 milyar TL aktarım anlamına geldiğini bildirdi.

Bakanlık Açıklamasında, mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişiklikleriyle çeşitli sağlık hizmetlerinin bedellerinde artışlar yapıldığı vurgulanarak, “1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 10 ila yüzde 20 oranlarında artış sağlanırken tıbbi malzemeler için ödenen tutarlara da yüzde 10 artış yapıldı. Bakanlık, söz konusu bu düzenlemeler için 6,3 milyar TL ek kaynak aktardı” denildi.

Bakanlık açıklamasında, diyaliz hizmetlerinde hastaların tedavisi için toplamda 540 milyon TL ek kaynak tahsis edildiği vurgulandı. 2020’de diyaliz hizmetinden 115 vatandaşın yararlandığı ve 2,7 milyar TL ödeme yapıldığı hatırlatıldı.

Değişikliklerle çölyak ve protein metabolizması bozuklukları tedavisi gören hastalar için yapılan iyileştirme ile 23 milyon TL ek kaynak tahsis edildiği bildirildi. Bu hastalar için 2020’de 34 bin hastaya 45 milyon TL nakdi ödeme yapıldığı vurgulandı.

SUT düzenlemeleri

Resmi Gazetenin 28 Nisan günlü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan SUT Komisyonu kararı ve SUT tebliğ değişiklikleri ile 3. Basamak sağlık kuruluşlarına bazı teşhis ve tedavi hizmetlerinde ödenen bedelin hesaplanmasındaki puanların yüzde 20 artırımlı olarak uygulanması yüzde 30’a yükseltildi. Düzenleme kapsamında bine yakın uygulama bulunuyor.

Wilson hastalarının, diyalize giren böbrek hastalarının, kanser hastalarının, idiyopatik artrid, romatoid artrit ve karın içi enfeksiyonunda kullanılan, bazıları 5 bin TL’nin üzerinde satış fiyatındaki ilaçlar geri ödeme kapsamına alındı. Ayrıca çeşitli panzehirlerin (antidot) GSS kapsamındaki fiyatları da artırıldı.

Eczanelerin reçeteye göre kendilerinin hazırladıkları bileşikler olan “majistral ilaçlarda” fiyatlar yüzde 20 oranında artırıldı.

Çölyak hastaları

Çölyak hastalarının kullanmak zorunda olduğu özel un ve gıda ürünleri için ödenen bedellerin yüzde 25 artırılması, ayrıca Ağustos ayında ilave yüzde 25 oranında daha artırılması kararı alındı.

Alzhaeimer ve uyku bozuklukları, epilepsi, çocuk böbrek kanseri, Parkinson, reflü ve gastro hastalıkları, Wilson hastalığı, protein intöleransı, MPS, Sly sendromu tedavilerinde kullanılan, Türkiye’de bulunmayan bazı ilaçlar da yurt dışından bedeli ödenerek getirilebilecek ilaçlar arasına alındı. Bu ilaçların bazılarının fiyatı 1400 Euro dolayında bulunuyor.

Sağlık Uygulama Tebliği ile yurt dışından getirilen çok sayıda ilacın Genel Sağlık Sigortasınca ödenecek bedellerinde indirim yapıldı.