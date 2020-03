Cerebral palsy gönüllüleri Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koştu

18 Mart 2020

Türkiye’de 2008 yılından beri düzenlenen Runatolia Maratonu’na Adım Adım platformunun öncülüğünde yardımseverler ve gönüllü koşucular katılıyor. Bu yıl 12’cisi düzenlenen Runatolia Maratonu’nda Cerebral Palsy Türkiye gönüllüleri Cerebral Palsy’li çocuklar için yerlerini aldı.

38 gönüllü bireysel koşucu sayesinde toplanan 60.723 TL bağış ile 22 engelli çocuğun 12 haftalık rehabilitasyon hizmetinden ücretsiz olarak faydalanmasını sağladı.



Cerebral Palsy’nin tedavisi ömür boyu sürüyor!



Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan hareketi kısıtlayıcı, kalıcı motor fonksiyon kaybı ve hareket bozukluğu. Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Palsy’li kişi yaşıyor. Ülkemizde her yıl 6.000’den fazla bebeğe Cerebral Palsy teşhisi konuyor. Yani, her 1.000 canlı doğumdan 4,4’ü Cerebral Palsy’li olarak gerçekleşiyor. Cerebral Palsy’li her 4 çocuktan 1’i konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1’i epilepsi oluyor. Cerebral Palsy'li çocuklar; ömür boyu devam etmesi gereken fizyoterapi ve özel eğitime ihtiyaç duyuyorlar.