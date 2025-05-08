CHP'li Gürer, çocuklara yönelik gıda ürünlerinde Çin tuzunun yasaklanmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bağımlılık yapıcı etkileri ve sağlık riskleri nedeniyle “Çin tuzu” olarak bilinen monosodyum glutamatın özellikle çocuklara yönelik gıdalarda yasaklanması çağrısında bulundu.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı ülkelerde "Çin tuzu" kullanımının kısıtlandığını, Pakistan'ın ise bu ürünü yasakladığını ifade etti.

Lezzet artırıcı özelliği olan Çin tuzunun bağımlılık yaptığını savunan Gürer, bu konuda yazılı soru önergesi verdiğini bildirdi.

Çin tuzunun, hazır çorbalarda, cipslerde, işlenmiş gıdalarda ve hızlı tüketim ürünlerinde kullanıldığını anlatan Gürer, bilimsel çalışmalarda, aşırı kullanımın baş ağrısına, obeziteye ve hipertansiyona neden olduğunun belirlendiğini anlattı.

Ömer Fethi Gürer, Çin tuzunun ve bu ürünün kullanımının bilimsel olarak incelenmesi, denetlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Avrupa ülkelerinin de katı kural koyduğu Çin tuzuyla ilgili yaklaşıma ihtiyaç var. Bana göre, Çin tuzunun yasaklanması gerekir. Yasaklama olmayacaksa kullanım alanı daraltılmalı. Özellikle çocukların tükettiği ürünlerde Çin tuzunun kullanımı yasaklanmalı. Çocukların kullandığı ürünlerin dışında, bilimsel çalışmalarla belirlenecek limitlerin altında olmalı" dedi.