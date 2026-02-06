Çiğ tavuğu yıkamak gerekli mi, tehlikeli mi?

Çiğ tavuğun pişirilmeden önce yıkanıp yıkanmayacağı sosyal medyada en çok tartışılan konuların başında gelirken, uzmanlar konuya açıklık getirdi.

BBC'ni haberine göre çiğ tavukta, gıda zehirlenmesine neden olan kampilobakter ve salmonella bakterileri bulunuyor. İngiltere'de Reading Üniversitesi'nden gıda mikrobiyolojisi uzmanı Dr. Kimon-Andreas Karatzas, tavuğun yıkanması sırasında oluşan mikro damlacıkların bakterileri lavaboya, tezgâha ve çiğ tüketilen gıdalara bulaştırabildiğini belirtiyor. Yapılan laboratuvar deneyleri, bu bulaşmanın gözle fark edilmese bile ciddi sağlık riski yarattığını ortaya koyuyor.

Kampilobakter neden bu kadar tehlikeli?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kampilobakter, küresel ölçekte ishal hastalıklarının başlıca nedenlerinden biri. Çok küçük miktarlarda bile enfeksiyona yol açabilen bu bakteri, özellikle çocuklar ve yaşlılar için ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Belirtiler arasında kanlı ishal, ateş, karın ağrısı ve kusma yer alıyor.

Bu bakterilerin her ikisi de tavukların bağırsaklarında doğal olarak yaşıyor ve kesim sırasında bağırsaklardan gelen maddeler eti kirletilyor. Karatzas, "Tavuklarınıza her zaman kampilobakter ve salmonella bulaşmış gibi muamele etmelisiniz" diyor. Kampilobakterin çok az bir dozu bile enfeksiyona yol açabiliyor. Sadece bir damlacıkta yaklaşık 10 trilyon kampilobakter bulunabiliyor.

Araştırmalar, tavuk yıkama alışkanlığının yaygınlığını koruduğunu gösteriyor. Güneydoğu Asya'da yapılan bir çalışmada katılımcıların yüzde 96'sı tavuğunu yıkadığını belirtirken, ABD ve Avrupa'da bu oran yüzde 39 ila 70 arasında değişiyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın özellikle açık hava pazarlarında yapılan kesimler ve kültürel geleneklerle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

Bazı şefler tavuğu sirke ya da limonla bir kap içinde yıkadıklarını ve ardından mutfağı dezenfekte ettiklerini söylese de, uzmanlara göre bu yöntemler bakterileri güvenli biçimde ortadan kaldırmıyor. Karatzas, "Bakterileri öldürmenin tek yolu pişirmektir. Tavuklar zaten satış öncesinde temizleniyor. Yeniden yıkamanın bilimsel bir faydası yok" diyor.