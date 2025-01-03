Çocuğunuzun elinde, ayağında ve ağzındaki kırmızı döküntülere dikkat! Çok bulaşıcı...

Özellikle kış aylarında çocuklar arasında hızla yayılan ve okullarda sıkça görülen el ayak hastalığı ile ilgili Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, ailelere önemli açıklamalarda bulundu.

Hastalarla aynı havayı solumak, kirli tuvaletleri kullandıktan sonra el hijyeninin sağlanmaması, kirli yüzeylere temas etmek ve ortak kullanılan havuzlara girmek hastalığın çok çabuk bulaşmasını sağlar.

Kaşıntının olup olmaması önem taşımıyor

Uzman Dr. Yurtseven, hastalık belirtilerinin fark edilmesi durumunda mutlaka bir çocuk doktoruna başvurulması gerektiğini ifade ederek, "Vücutta ellerde, avuç içlerinde, ayaklarda, ayak tabanında, ağız içinde, ağız kenarında, dirseklerde, genital ve anal bölge çevresinde kızarıklıklar oluşur. Kızarık, kabarık ve püstüllü görünümde olabilen, kırmızı, kuru ya da ’veziküler’ dediğimiz içi su dolu tarzda döküntüler olmasıyla karakterize edilir. Bu döküntüler kaşıntılı veya kaşıntısız olabilir. Buna eşlik eden ateş, iştahsızlık ve boğaz ağrısı görüyoruz. Bu hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur. Genelde destekleyici tedaviler veriyoruz. Ateş durumunda ateş düşürücüler, kaşıntısı çok fazla olduğunda alerji ilaçları verebiliyoruz. Beslenme ile ilgili ise sıvı tedavisi veriyoruz" dedi.

"Döküntüler yok olduğunda okula gitmenin sakıncası yok"

El-ayak hastalığının 7-10 gün içinde kendiliğinden iyileştiğini ifade eden Dr. Yurtseven, "Bu hastalık bulaştırıcı ve en yüksek dönemi de döküntüler başlamadan önceki 24 saatte görülüyor. Ailelerin çocukları kreşe veya okula ne zaman göndereyim diye bir endişesi oluyor. Döküntüler geçtiğinde çocuklar okula gidebilir. Çocuklarda döküntüler bizim için önemli. Çocuğunuzda bir döküntü gördüğünüzde ilaç ile evde takip edilmemeli. En yakın zamanda çocuk hekimine başvuru yapılmalı. Çünkü en basit bir enfeksiyonda bir alerjiden çok daha ileriye giden hastalıklar mevcut. Biz bunları muayene de ayırt edebiliyoruz" şeklinde konuştu.