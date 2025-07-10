Çocuk giyim, oda parfümü, oyuncak... Güvensiz ürünler listesi güncellendi!

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ne yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Listeye dünya ünlü bir markanın oda parfümü, çocuk giyim ürünü ve oyuncak da eklendi.

İşte listeye yeni eklenen ürünler...

Erkek çocuk giyim ürünü listeye eklendi

Bakanlık, Pida Kids marka erkek çocuk fermuarlı kapüşonlu alt üst takım ürününü yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle kullanımı tehlikeli ürünler listesine dahil etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Üründe bulunan büzme ipleri, standardın gereklerini karşılamamaktadır" denilerek, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Oda kokuları da listeye alındı!

Dadya Home marka oda kokusu kimyasal riski taşıdığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

D-P marka oda kokusu da listeye dahil edildi. Ürünün kimyasal, yanıklar ve yaralanma riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Güvensizlik nedeni olarak, "Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik madde 36 ve ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) gereği ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

Evcil hayvan oyuncağı boğulma riski taşıyor

9 Temmuz tarihinde ise Mr Dıy marka hamburger şekilli evcil hayvan oyuncağı boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle listeye eklendi.

Dünyaca ünlü markanın ürününde kimyasal tehlikesi

Öte yandan, dünyaca ünlü markalardan biri olan Zara Home'un oda kokusu kimyasal, yanıklar ve yaralanmalar riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılacak.

Çocuk giyimde boğulma tehlikesi

Angelos marka çocuk giyim ürününde boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi), sağlık riski (diğer) ve yaralanma riski taşıdığı belirlendi.

Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Oyuncak bebekte kesik ve yangın tehlikesi

7 Temmuz tarihinde ise Cocomelon marka oyuncak bebek listeye eklendi. Oyuncakta kesik, kimyasal ve yangın tehlikesinin saptanması üzerine ürünler geri çağrıldı.