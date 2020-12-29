Çocuk kalp sağlığında 5 bin aile bilgilendirildi

Hem Dünya Kalp Federasyonu hem de Avrupa Kalp Birliği Üyesi olan Türk Kalp Vakfı, ‘Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu - V Hibe Programı kapsamında gerçekleştirdiği “Türk-İtalyan Kalp Sağlığı Network”ü projesiyle, 06-14 yaş grubu çocukların ailelerinin, “çocukların kalp sağlığı ile ilgili eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi” konusunda 165 okulda 5000 kişiye ulaşarak çalışmalarını gerçekleştirdi.

Pandemi nedeniyle web seminer şeklinde gerçekleşen proje final toplantısında konuşan Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin en çok kalp ve damar hastalıkları nedeniyle olduğunu, bu hastalıklara bağlı ölümlerin de artarak devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Güven, Türkiye’de bazı bölgelerde çocuk kardiyoloğunun olmayışı, oradaki ailelere ulaşmak ve onlara çocuk kalp sağlığı konusunda bilgilendirilmesi amacıyla başlatılan projenin başarılı olduğuna dikkat çekerek, “İtalya Kalp Vakfı’nın çok değerli yöneticileri ve akademisyenlerinin de fikirleri ve çalışmalarından faydalanarak tamamladığımız projede, yarınlarımızın teminatı göz bebeğimiz çocuklarımızın daha sağlıklı ve iyi kalpli birer yetişkin olarak hayatlarını devam ettirebilmeleri için birlikte yol aldık” dedi.