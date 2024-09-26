Çocuklar miyopluktan nasıl korunur, miyop nasıl anlaşılır? Uzmanlar yanıtladı

Çinli araştırmacılar dünyada 50 ülkeden 5 milyon çocuğu inceleyerek miyop araştırması yaptı. Araştırma, her 3 çocuktan en az birinde miyopi olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre salgından sonra iç mekanlarda fazla zaman geçirme, göz kusurlarını artırdı.

2050 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 740 milyon çocuk ve gençte miyopi olabileceğinin öngörülmesi, çocukların miyoptan nasıl korunacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Çocuklar nasıl miyoptan korunur?

BBC Türkçe'nin haberine göre göz uzmanları "Çocuklar nasıl miyoptan korunur" sorusuna karşılık, 7-9 yaş arası çocukların her gün iki saat dışarıda vakit geçirmesini önerdi.

Uzmanlar çocukların daha erken kontrole gitse bile 7-10 yaşlarında göz testine götürülmeleri gerektiğini belirtirken, miyop ailelerin çocuklarının diğer çocuklara göre üç kat daha fazla miyop olma riski bulunduğunu kaydetti.

Miyop bir hastalık mı, tedavisi var mı?

Miyop, 'tedavi edilebilir bir hastalık' değil. Bu nedenle tedavi edilemiyor ancak gözlük veya lenslerle düzeltilebiliyor. Özel lenslerin gözün farklı şekilde büyümesini teşvik ettiği biliniyor. Ancak bu oldukça pahalı bir yöntem.

Miyop nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

Çocuklarda miyopun birçok belirtisi olabilir. Okulda tahtayı görmede ve kelimeleri uzaktan okumakta zorluklar bunlardan bazıları. Yine TV ve bilgisayara yakından bakmak ve gözleri sıklıkla ovuşturmak da belirtilerden bazıları.