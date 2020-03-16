Çocuklara koronavirüs tehdidi nasıl anlatılır?

16 Mart 2020

ANKARA



Koronavirüs salgınına karşı ülkelerde ve dünyada önlemler artıyor. Okul tatilleri başta olmak üzere önemli kararlar alındı. Bu dönemde toplumda bireyler ve ailelerde de çeşitli düzeylerde endişe ve tedirginlik oluştu. Düzen Sağlık Grubu İmmunoloji Birim Sorumlusu Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, uluslararası yayınlardan da derlediği bilgilerle, çocukların koronavirüs ve yaşanan süreçlerle ilgili nasıl bilgilendirilmesi gerektiği yönünde bilgi hazırladı.

Dr. Taşkınoğlu, küçük çocukların ne olduğunu anlamasa da ebeveynlerin endişesini hissedeceğini belirterek, çocukların yanında sakin davranılmasını tavsiye etti. Yaş gruplarına yönelik bilgilendirme ve davranış tavsiyeleri şöyle:

Bebekler ve küçük çocuklar

(Neler olup bittiğini bilmese de, bir ebeveynin endişesini hissedebilirler)

• Etrafında sakin kalmaya çalışın.

• Rutinler bebekler için güvenlidir. Normal rutinlerini mümkün olduğunca koruyun.

• Bebekleri ve küçük çocukları medyadan (TV ve internet) uzak tutun

• Çocuğunuzun endişeli olduğunu hissederseniz (Dışarıya çıkmaktan korkmak, normalden sinirli olmak, vb.) ona güvende olduğunu hissettirmeye çalışın

• Sıkıntı belirtileri göstermedikçe veya soru sormadıkça bu konu hakkında konuşmayın

Okul öncesi çocuklar:

(Okul öncesi çocuklar neler olduğunun daha fazla farkında olabilirler. Mikroplar, virüsler, doktorlar ve hatta ölüm hakkında soruları olabilir)

• Güvenlik, bu yaş grubu için önemlidir, onlara yetişkinlerin sorumluluklarını ve onu sağlıklı ve güvenli tutmak için çalıştıklarını anlatın

• Onlara sıkça sarılın ve güven verin.

• Okul öncesi çocuklar ebeveynlerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının sağlığıyla ilgilenir. Onlara, herkesin sağlıklı kalmak ve başkalarına bakmak için ellerinden geleni yaptığını anlatın.

• Elleri yıkayarak sağlıklı kalabileceklerini ve şarkılarla el yıkamayı eğlenceli hale getirebileceklerini hatırlatın.

• Okul öncesi çocuklar her zaman fantezi ve gerçekliği ayırt edemezler. Hayal güçlerini çalıştıracak medyadan uzak tutun

• Yatma zamanları çok önemlidir. Masallar ve kitaplar okuyarak uyumasına yardımcı olun.

• Çocuklarınızın normal rutinini koruyun. Okul ve günlük etkinlikleri iptal edilirse diğer rutinlerine bağlı kalmaya çalışın.

• Okul öncesi çocuğunuzda anksiete belirtileri göstermedikleri veya soru sormadıkça konu hakkında konuşmayın.

İlkokul

(Okul çağındaki çocuklar neler olup bittiğinden daha fazla haberdar olacaklar ve muhtemelen okulda bu konuyu arkadaşlarıyla konuşuyorlar.)

• Çocuklarınızla konuşun. Sizin ve öğretmenlerinin onları sağlıklı ve güvenli tutmak için her şeyi yapacağını açıklayın.

• Bu yaştaki çocuklar kendi sağlıklarının yanı sıra ailenin ve arkadaşlarının sağlığıyla da ilgilidir. Örneğin, yaşlı büyükanne ve büyükbabaları hakkında endişeli olabilirler. Birlikte fazladan zaman geçirmeye çalışın. Bu güven verecektir.

• Daha sinirli ve duyarlı olmaları durumunda şaşırmayın. Sabırlı olun.

• Özellikle yatmadan önce normal ev alışkanlıklarına devam etmeye çalışın.

• Okul veya okul faaliyetlerinin kapanmasının yetişkinlerin insanların hastalanmasını önlemek için aldığı önlemlerden olduğunu anlatın. Öğretmenlerinin ve arkadaşlarının hasta olduğu anlamına gelmediğini açıklayın.

• Eğer korkuları devam ederse virüsün yayılmasını önlemek için size yardım etmesini önerin; çocuklar yardım etmeyi severler, el yıkamayı, broşürler hazırlamayı, mutfak tezgahını birlikte temizlemeyi önerebilirsiniz.

• Soruları olup olmadığını sorun. Ve sorularına gerçeklere sadık kalarak cevap verin. Abartmadan veya aşırı tepki vermeden bildiklerinizi anlatın.

Ortaokul

(Bu yaştaki çocuklar neler olup bittiğinin farkında olacaklar. Muhtemelen haberleri dinlediler, internette gördüler ve arkadaşlarıyla tartıştılar.)

• Konuşun ve sorularını cevaplayın. Bu, ne kadar bildiklerini anlamanızave yanlış bilgilerini düzeltmenize yardımcı olacaktır.

• Bu yaştaki çocuklar gelecekte ne olabileceğiyle daha fazla ilgileneceklerdir. Gerçeklere sadık kalın ve varsa belirsiz distropik senaryolar hakkındaki endişelerinizi paylaşmayın.

• Çocuklarınızla medyada gördükleri hakkında konuşun ve hangi kaynakların güvenilir ve hangilerinin güvenilir olmadığını anlamalarına yardımcı olun.

• Çocuğunuzun korunmak ve önlemek için yapabileceği şeyler konusunda yardımcı olun; virüsün yayılmasını nasıl önleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek, el yıkamak gibi

• Yeterli uyku almalarını sağlayın