Çocuklarda influenza vakalarında artış yaşanıyor: Akut bronşiolit ve zatürreye dikkat!

Okulların yarıyıl tatilinden önce başta influenza, RSV, adenovirüs, Covid-19, Beta mikrobu gibi enfeksiyon hastalıklarının çocuklarda yoğun şekilde görüldüğünü vurgulayan Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı, kış aylarında sıklıkla görülen hastalıklar konusunda ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Soğuk algınlığının en sık etkeni: Rinovirüs

Çocuklardaki üst solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedeninin virüsler olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Atıcı, "Güncel olarak Rinovirüs soğuk algınlığının en sık etkenidir. Soğuk algınlığı gribe göre daha hafif bulgularla giden bir hastalıktır ve çoğu zaman muayeneyle tanı konur ve test gerekmez. Çoğu zaman test yapılmadığı için de bu hastalık sık gözükse de, göreceli olarak virüsün gösterildiği vakalar azdır" şeklinde konuştu.

"İnfluenza’da hızlıca tanı konması çok önemli"

Vakalarında çok fazla artış yaşanana İnfluenza hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Atıcı, şu bilgileri paylaştı: "İnfluenza, çocuklarda şu an sık gözüken üst solunum yolu enfeksiyonudur. İnfluenza damlacık yoluyla hızlıca bulaşabilen zarflı bir RNA virüsüdür. A, B, C ve D olmak üzere 4 tipi vardır. İnsanlarda mevsimsel salgınlara neden olan tipler influenza A ve B tipleridir. H1N1 olarak bilinen domuz gribi ve kuş gribi influenza A’nın alt tipleridir. Grip soğuk algınlığına göre daha yüksek derecelerde ve bazen de dirençli ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı, kas ve eklemlerde ağrı, karın ağrısı, baş ağrısı, öksürük, bulantı, kusma bulguları ile seyreder. Kronik hastalığı (astım, şeker hastalığı, doğumsal kalp hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, nörolojik hastalıklar, immünsistem hastalıkları vs.) olanlar, 2 yaş altı çocuklar gibi risk grubunda dikkat edilmesi gerekir, test yapılması suretiyle hızlıca tanı konularak erken dönemde tedavinin başlanması önemlidir. Tanı veya tedavide gecikmeler komplikasyon dediğimiz kulak iltihapları, alt solunum yolu enfeksiyonlarına hatta nadirde olsa kalp rahatsızlıkları, ensefalit gibi beyin enfeksiyonları ve ölüme neden olabilir."

Gözde kızarmaya eşlik eden ishale dikkat!

Çocuk polikliniklerinde sıklıkla görülen bir diğer viral hastalığın da Adenovirüs enfeksiyonları olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Atıcı, "Soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının dışında kırmızı göz (konjonktivit) denilen gözde kızarıklık, ya da bağırsak tutulumuna bağlı karın ağrısı, ishal gibi bulgular da görülebilir. Covid-19 da hala sık görülmesine rağmen eskisi kadar test edilmediği için gerçek vaka sayıları göreceli olarak verilere daha az yansımaktadır. RSV enfeksiyonları da bu yıl sadece çocuk polikliniklerinde değil, çocuk acil servislerinde ve yatan hasta servislerinde de sıkça görülen bir diğer enfeksiyon hastalığıdır. Öksürük, burun akıntısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının yanında özellikle 2 yaş altı çocuklarda hızlı nefes alma, hışıltılı solunum gibi alt solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile giden küçük çocuklarda akut bronşiolite en sık sebep olan etkendir" dedi.

Yüksek ateş ve boğaz ağrısının en büyük nedeni: Beta

Halk arasında ‘Beta mikrobu’ diye bilinen ve bademcik enfeksiyonu yapan Streptokok enfeksiyonlarının da diğer sık görülen enfeksiyon hastalıklarından biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Atıcı, "Genellikle öksürük, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı bulgularından ziyade yüksek ateş ve boğaz ağrısı gibi tipik bulgular ile seyreder. Diğerlerinden farklı olarak bakteriyel bir enfeksiyon olduğu için tedavisinde de antibiyotik kullanmak gerekir" ifadelerini kullandı.

"Bu belirtiler varsa mutlaka doktora gidilmeli"

Özellikle astım, diyabet, kalp hastalığı, onkolojik hastalık, immünolojik hastalık gibi kronik hastalığı olan çocukların risk altında olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Atıcı, "Çocuğun yaşı küçükse (özellikle 2 yaş altı), yüksek ve dirençli ateşi varsa, beslenme bozukluğu ya da genel durumunda düşkünlük varsa, hızlı soluma gibi solunum sistemi ile ilgili sorunlar varsa, nörolojik anormallikler fark edilmişse, sıvı kaybına neden olacak şekilde yoğun kusması, ishali varsa ya da bunlar gibi rahatsızlığının önemli olduğunu düşündüren bulgu ve şüpheler varsa mutlaka ve ivedilikle çocuk uzmanının olduğu sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Bazı tetkiklerin yapılması sonuçlara göre tedavilerin düzenlenmesi hatta hastaneye yatışlar gerekebilir" diye konuştu.