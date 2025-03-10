Çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede önemli adım: eprObes Projesi

Çocukluk çağı obezitesiyle mücadele etmeyi amaçlayan eprObes Projesi kapsamında, 4–11 Mart 2025 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

4 Mart 2025 tarihinde Brüksel’de düzenlenen bir Avrupa çalıştayı ile başlayan ve konunun uzmanlarını bir araya getiren etkinlikte söz alan eprObes projesi koordinatörü Prof. Dr. Manuel Tena-Sempere; erken müdahalenin önemine vurgu yaparak, “Ebeveynler, çocuklarının sağlığını doğum öncesi dönemde dahi şekillendirmede temel bir rol üstlenmektedirler. Doğum öncesi ve erken çocukluk dönemleri, ömür boyu sürecek sağlığın temellerinin atılması açısından kritik fırsatlar sunmaktadır. Doğru bilgi ve destekle, ebeveynleri çocuklarının yaşamında prenatal evreden ergenliğe kadar proaktif sağlık mimarları konumuna getirebiliriz” dedi.

10 milyon Euro'luk bütçe

10 milyon Euro bütçe ve 5 yıllık proje süresi ile yürütülen eprObes, gebelikten başlayarak çocukluk ve ergenlik dönemlerine kadar uzanan erken yaşam müdahalelerinin, obezite ve ilişkili sağlık risklerinin önlenmesinde kritik bir rol oynadığını vurguluyor.

"2060'da dünyada obez oranının yüzde 75’e çıkması bekleniyor"

Projenin ilk gününden itibaren önemli bir paydaşı olan Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Erdine konuyla ilgili şunları söyledi: “Obezite tüm dünyada giderek artan bir sağlık sorunu ve Türkiye için de büyük bir tehdit. Dünya Sağlık Örgütünün araştırmalarına göre ülkemiz obezite konusunda en hızlı artış gösteren ülkelerden birisi. Toplumun yüzde 30’u aşırı kilolu, yüzde 25’in ise obez grubunda. 2060 yılında tüm dünyada obez oranının yüzde 75’e çıkacağı beklenirken bu rakamın ülkemizde yüzde 90’a ulaşacağı öngörülüyor. Obeziteye yol açan nedenleri, döllenmeden başlayarak anne karnında devam eden süreçte araştıran eprObes (Early Prevention of Obesity - Obezitenin Erken Önlenmesi) projesi kapsamında; obeziteye yol açan nedenler, obezitenin yaratmış olduğu sonuçlar, obezitenin kardiyovasküler hastalıklara yol açan etkenleri gibi çok çeşitli konular ele alınıyor. 3-5 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan son toplantıda, süregelen araştırmaların güncel sonuçları değerlendirilirken, araştırma tamamlandığında sonuçlar yapay zeka kullanılarak değerlendirileceği bildirildi. ”