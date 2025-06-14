Çölyak hastaları için devrim niteliğinde: Glütensiz buğday üretildi

Mine ATAMAN

Dünyanın en önemli kalori sağlayıcısı buğday aynı zamanda çölyak hastaları ve glüten intöleransı olanlara zarar verebiliyor.

Glüten proteini sağlıklı olduğu kadar dünya çapında yaygın otoimmün reaksiyonlara da neden olabiliyor. Glütensiz ürün pazarı giderek büyürken, fiyatları da artıyor. Çölyak hastaları ve glüten intölaransı olanlar için iyi haber Amerika’dan geldi.

Kaliforniya Üniversitesi ekmek kalitesine zarar vermeden glüten proteinleri üreten buğdaydaki gen kümesini sildi. Theoretical And Applied Genetics’te yayınlanan makaleye göre, iki proteinden oluşan glütenin (glüteninler ve gliadinler) her ikisini de silmek ekmek kalitesini düşürüyor.

Alfa/Gliadin proteini silinen buğdaylardan yapılan ekmekler Kaliforniya Buğday Komisyonu kalite laboratuvarları tarafından test edildi.