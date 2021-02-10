COVID-19 aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye'de toplu aşılama uygulamasının başlamasının ardından vatandaşlar, COVID-19 aşı randeuvus nasıl alınır, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. COVID-19 aşı randevusu Sağlık Bakanlığı'nın MHRS sistemi üzerinden alınabiliyor.

Aşı randevusu nasıl alınır?

COVID-19 aşı randevusu almak için ALO 182 ya da MHRS'yi kullanabilirsiniz. ALO 182'yi aradığınızda telefon görüşmesiyle aşı randeuvu oluşturmanız mümkün. Diğer yandan MHRS üzerinden COVID-19 aşı randevusu almak için T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılması gerekiyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.