COVID-19 aşıları karekodlarla anlık takip ediliyor

Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Ocak Perşembe günü başlatılan aşı uygulamasında ilk hafta geride kalırken, toplam aşılanan sağlık çalışanı sayısı 1 milyona yaklaştı. Aşılarla ilgili ilk günden itibaren tartışma konusu olan depolama, taşıma ve uygulama konuları her geçen gün netlik kazanıyor.

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz olarak sunulan COVID-19 aşılarını her aşamada takip etmek için devreye aldığı takip altyapısı sayesinde T.C. kimlik numarasını temel alarak kişiye özel bir karekod oluşturuyor. Bu sayede hem ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılmasının önüne geçiliyor hem de aşıların tedarik zinciri boyunca izlenebilirliği sağlanıyor. Öte yandan hangi aşının kime, nerede, ne zaman yapılacağı işleniyor. Karekod sistemi sayesinde ayrıca anlık olarak aşılanan kişi sayısı “Sağlık Bakanlığı COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu” üzerinden online olarak takip edilebiliyor.

Şeffaf ve izlenebilir bir aşılama süreci oluşturuldu

Tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen karekod sistemi, Sağlık Bakanlığı’nın aşı takip sistemi tarafından hazırlanan ulusal aşılama programında çocuk felci, karma, kuduz ve birçok farklı aşı için de 2011 yılından beri kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliklerini takip ederek COVID-19 aşıları için karekod altyapısı geliştirdiklerini belirten VISIOTT Genel Müdürü Emre Özden sistemle ilgili bilgi verdi:

“Sağlık Bakanlığı her bir COVID-19 aşısına benzersiz bir karekod atayarak; aşı sahteciliğinin, karaborsacılığın, hak değişimi taleplerinin ve aşılama önceliğini manipüle edecek girişimlerin önüne geçiyor. Elektronik randevu sistemi gibi akıllı sağlık uygulamaları ile karekodları entegre ederek pandeminin başından beri uygulanan sosyal mesafe kuralının korunmasını da sağlıyor. Aşıları karekodlamanın fayda sağladığı diğer bir konu ise her bir aşı için soğuk zincirin bozulup bozulmadığının takibinin sağlanabilmesi.”

Türkiye ilaç takip sisteminde tecrübeli

COVID-19 aşılarının tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğini sağlayan karekod sistemi, 2012 yılında uygulamaya giren İlaç Takip Sistemi (İTS) ile benzer altyapıyı kullanıyor. Dünyada uçtan uca ilaç izlenebilirliğini tüm ilaç endüstrisini kapsayacak şekilde başarı ile gerçekleştiren ilk ülke olan Türkiye günümüzde, ilaç izlenebilirliği konusunda çalışan ülkeler ve organizasyonlar arasında en kapsamlı ve sürdürülebilir (Level 5 - Country Level) sistemine sahip ülke konumunda.

B2Press’in katkılarıyla…