"COVID-19 aşısına erişim en erken 2021 ortasında olacak"

29 Temmuz 2020

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Anja Karliczek, halkın COVID-19 aşısına erişiminin en erken 2021 yılının ortasında olabileceğini söyledi.

Bilim insanlarının benzeri görülmemiş bir tempoda çalıştığını ancak her zaman aksaklıklar olabileceğini belirten Karliczek, bir mucize beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

İşe yarar bir aşı ve halkın beklentilerini karşılayan güvenli bir aşı arasında fark olduğunu hatırlatan Karliczek, ikisi klinik testlere başlamış olan 3 Alman firmanın aşı üzerinde çalıştığını ekledi.