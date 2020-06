COVID-19: Can kaybı 500 bini aştı

29 Haziran 2020

Dünyanın bir bölümü hâlâ COVID-19'un ilk dalgasıyla boğuşurken, bazı ülkeler de tekrar artışa geçen vaka sayılarının önünü almaya çalışıyor. Yarım milyon kişinin hastalıktan hayatını kaybetmesi ise salgının ciddiyetini gösteren bir kilometre taşı niteliğinde.

Dünya genelinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501 bin​ kişiye yükselirken, şu ana kadar 10.1 milyon vaka bildirildi.

COVID-19'un neden olduğu solunum yolu hastalığı yaşlılar başta olmak üzere yetişkinler ve çocuklar etkiliyor.

COVID-19kaynaklı ölüm oranındaki artış durmuş ve artık yatay seyrediyor olsa da uzmanlar ABD, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde rekor sayıda yeni vaka sayısını endişe verici olarak niteliyorlar. Asya'nın bazı bölgelerinde de yeni yerel alevlenmeler veya salgınlar görülüyor.

COVID-19 sebepli can kayıpları, 1-27 Haziran tarihleri ​​arasında, her 24 saatte 4,700 kişiyi aştı. Bu da saatte 196 kişinin veya her 18 saniyede bir kişinin hayatını COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Dünya genelinde salgının başlangıcından bu yana can kayıplarının yaklaşık dörtte biri ABD'de meydana geldi.

ABD'de içinde salgını yavaşlatacak önlemleri daha erken ve daha agresif bir şekilde kaldıran bazı Güney ve Batı eyaletlerinde son dönemde vaka sayılarında ciddi artış görüldü. ABD'li yetkililer Pazar günü yaklaşık 44,700 yeni vaka bildirirken, 508 kişi daha COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Vaka sayıları Latin Amerika'da hızla artıyor. Vaka sayısı dün Avrupa'yı aşarak Latin Amerika'yı Kuzey Amerika'dan sonra salgından en çok etkilenen ikinci bölge haline getirdi.

Avustralya'dan iki aydan uzun süredir vaka sayısında bir günlük en büyük artış bildirildikten sonra, yetkililer bazı bölgelerde sosyal mesafe tedbirlerini yeniden devreye almayı düşünüyorlar.

Sadece beş ay içinde COVID-19'dan ölenlerin sayısı, var olan en bulaşıcı ve ölümcül hastalıklardan olan sıtmadan bir yılda ölenlerin sayısını geçti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2018 verilerine göre dünya üzerinde AIDS'den her ay 64 bin kişi, sıtmadan ise her 36 bin kişi ölürken, COVID-19'dan her ay ortalama 78 bin kişi hayatını kaybediyor.

