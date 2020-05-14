COVID-19 hastalarının sağlık durumları uzaktan takip edebilecek

14 Mayıs 2020

Royal Philips, hekimlere ve sağlık kuruluşlarına, çevrimiçi tarama, takip anketleri, izleme ve harici çağrı merkezi iş birliklerinin kullanımını kolaylaştıran özel ve ölçeklenebilir bir tele-sağlık çözümü aracılığıyla, COVID-19’dan dolayı artan hasta akışını yönetmelerine yardımcı olabileceğini duyurdu. Bu çözüm, hekimlere ve hastanelere gereksiz ziyaretleri önlemeyi amaçlamanın yanında, evde karantinaya alınan COVID-19 hastalarının uzaktan izlenmesini de sağlıyor.

İlk adım olarak hastalar evde online bir anketi cevaplıyorlar. Anket sonuçlarına göre sağlık uzmanları, hastaları yüksek veya düşük risk gibi gruplandırıp, önlem alınmasını sağlıyor. Hastalar gerekiyorsa otomatik izleme anketleriyle de izlenebiliyor. Yüksek risk puanına sahip hastalar daha fazla bilgi için çağrı merkezi tarafından aranıyor. Çağrı merkezi bakımın gerekli olduğunu tespit ederse, hastayı, hastaneye sevk edebilecek hekimlere yönlendiriliyor. Çözüm, global olarak 100’den fazla sağlık kuruluşu tarafından kullanılan, Philips’in mevcut ve kanıtlanmış Hasta Raporlu Sonuç Yönetim (Patient Reported Outcomes Management) sistemine dayanıyor.

Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, "Tüm insanlığı tehdit eden ve ülkemizde de etkisini gördüğümüz koronavirüse karşı küresel çapta bir mücadele veriyoruz. Philips olarak, Sağlıklı Yaşam’dan başlayarak Önlem Alma, Teşhis, Tedavi ve Evde Bakım’a kadar pek çok alanda sunduğumuz yenilikler, geliştirdiğimiz inovatif ürün ve hizmetlerimiz ile tüketicilerimizin her zaman yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle bu salgın sürecinde özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. COVID-19’ virüsüne yakalanan hastaların uzaktan takip edilerek tedavilerinin devam edebilmesi için sunduğumuz tele-sağlık çözümleri ile sağlık uzmanlarımıza bu zorlu süreçte destek olmak bizim için büyük bir gurur" dedi.

Hollanda Gouda Groene Hart Hastanesi, sadece COVID-19 tarama ve izleme çözümünü kullanmaya başlamakla kalmayıp, aynı zamanda gelişimine de katkıda bulunan sağlık kuruluşlarından biri oldu. Groene Hart Hastanesi Cerrahi Bölüm Başkanı Ronald Liem, "Bu uygulamayı şu anda sağlık sistemimiz üzerindeki ciddi baskıyı hafifletmek için kullanıyoruz. Hekimler ve Hollanda halk sağlığı hizmetiyle birlikte artık en acil vakalara odaklanabiliyor ve anketlerdeki yanıtlara dayanarak hastaların ilave bakıma ihtiyaç duyup duymadığını belirleyebiliyoruz" dedi.

Uzaktan tarama çözümü, sağlık kuruluşlarının hastaları teşhis ve tedavi etmelerine olanak tanıyor ve kritik bakım kapasitesinin korunmasına yardımcı oluyor.

Philips Bağlantılı Sağlık Teknolojileri Dünya Başkanı Roy Jakobs ise, "Yeni koronavirüs sağlık sektöründeki herkes için büyük bir zorluk. Bu nedenle mevcut ve kanıtlanmış tele-sağlık çözümlerimizden birini hastaları uzaktan tarama ve izleme yetenekleriyle donattık. Bu uzaktan tarama çözümü sağlık kurumlarının bakımın alternatif noktalarında hastaları teşhis ve tedavi etmelerine olanak tanıyor ve sınırlı olan yoğun bakım kapasitesinin korunmasına yardımcı oluyor. Philips’te tele-sağlık ve uzaktan sağlık çözümlerinden oluşan geniş bir portföye sahibiz. COVID-19 krizi sırasında ön saflarda bulunan sağlık çalışanlarına ve onların hastalarına yardım etmek amacıyla bu çözümleri nasıl kullanabileceğimizi görmek için şu anda hastaneler ve hekimlerle iş birliği yapıyoruz" dedi.