Covid 19 tanısında kullanılacak tanı cihazının kritik bileşenlerini PMS üretiyor

03 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Ürettiği Yüksek Teknolojili Tıbbi Cihazlar ve Sistemleri ile 5 kıtada 72 ülkeye ihraç gerçekleştiren ve yeni nesil ürünleriyle birçok küresel firmanın kritik tedarikçisi olan PMS Tıp Teknolojileri A.Ş., dünyanın en büyük ilaç ve Tıbbi Cihaz üreticilerinden Roche Diagnostics International tarafından geliştirilen ve başta COVID-19 Pandemisi için gerekli ileri tanı testlerini yapma özelliğine sahip yeni Roche moleküler SARS-CoV-2 test cihazının kritik bileşenlerinin üretimini sürdürüyor.

Roche Diagnostics International’in PMS yetkililerine gönderdiği yazıda tanı cihazları için son derece kritik öneme sahip bileşenlerin üretim sürecini hızlandırılması ve kapasitenin artırılmasını talep ederken, “Cihazlarımızın başarılı şekilde çalışırlığının sürdürülebilmesi açısından bileşenlerinizin üretiminin aciliyeti bulunduğunu ve operasyonlarınızı devam ettirmenizin bu bakımdan çok önemli olduğunu vurgulamak isteriz. Bundan dolayı söz konusu kritik bileşenlerin üretimine öncelik vermenizi ve üretim hatlarınızın kesintisiz çalışmasını sağlamak için ilgili makamlardan destek talep etmenizi rica ederiz” ifadelerine yer verdi.

PMS, üretim sürecini hızlandırmak için gerekli girişimleri başlattı

Mersin Teknoparkta’ki ARGE biriminin geliştirdiği Hidrojen Peroksit Sterilizasyon Cihazı ile Avrupa Tasarım ödülü aldıklarını ve Roche’a Covid 19 salgınında kullanılan tanı cihazlarının Ar-Ge safhasında da tam destek verdiklerini dile getiren PMS Tıp Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güler “Dünyada korona virüsü ile yapılan mücadelede ilk aşamada kullanılan test cihazlarının önemi her geçen gün artıyor. Bu cihazların üretimine destek veren bir firma olarak üzerimizdeki sorumluğun farkındayız. Bu kapsamda çözüm ortağı olduğumuz Roche Diagnostics International’in talebi doğrultusunda üretimini gerçekleştirdiğimiz kritik bileşenlerin imalatı sürecinin hızlandırılması için gerekli girişimleri başlattık. Üretim kapasitemizin ve hızının artırılması için yeni projeler hazırlıyoruz. Firma olarak daha hızlı üretim yapmak için idari yöneticilerimiz ile sağlanabilecek devlet destekleri konularında görüşme halindeyiz” diye konuştu.