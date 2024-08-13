Covid-19'u ağır geçirenlerde yüksek seviyede 'OLAH' enzimine rastlandı

Avustralya'da yapılan araştırma, yaygın solunum yolu hastalıklarından ağır etkilenen ya da hayatını kaybedenlerde, yağ asidi üretiminde rol oynayan 'OLAH' adlı enzimin seviyesinin daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılardan Katherine Kedzierska, herkeste düşük miktarda 'OLAH' enzimi olduğunu belirterek "Öte yandan, (solunum yolu) hastalıkları şiddetli geçiren bazı bireylerde, OLAH oldukça yüksek seviyelerdeyken bunun, sağlıklı bireylerde ve hafif hastalığı olan kişilerde çok düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu araştırmanın, bazı kişilerin bulaşıcı hastalıklardan çok etkilenirken diğerlerinin daha kolay atlatmasına ilişkin bir açıklama sağlayabileceği belirtildi.