COVID hiç bitmedi; paniğe değil tedbire ihtiyaç var

Yasemin SALİH

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre tüm dünyada esen “pandemi bitti” havasına rağmen bir haftalık COVID-19 vaka sayısı 3 milyonu buldu. Aynı süreçte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bini aştı. Bu verilerin, pandeminin başında 1 milyon vakaya ulaşılmasının aylar sürdüğü dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği (TTB) pandemi Çalışma Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Levent Akyıldız, “Aslında pandemi hiç bitmedi” dedi.

Test sayısında bilinmezlik var

Türkiye’de de son haftalarda artan vakaların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Akyıldız, veri yetersizliğinin yarattığı risklere dikkat çekti. Akyıldız, “Dünya Sağlık Örgütü ve diğer global kuruluşlar süreci takip ediyor. Hiçbir şey bitmiş değil. Ama Türkiye’de şu anda mevcut durumumuzu bilebileceğimiz nitelikte veri paylaşılmıyor. Toplam kaç olguya test yapıldığı bilinmiyor. Ancak gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Bu da ayakta olgu sayısında artış olduğu yönünde. Diğer yandan test sayısında bilinmezlik var. 22 Nisan’da toplu taşımada maske zorunluluğu, 5 Mayıs’ta da ameliyat öncesi PCR testi gibi kurallar kalktı. Evlerde yapılan hızlı testler de kayıtlara geçmiyor. Bilinmezlik hakim. Hangi varyantlar yayılıyor bilmiyoruz. Hepimiz falcı gibi sadece afaki sonuçları değerlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

DSÖ’nün raporlarının omikron varyantının BA4 ve BA5 varyantlarının çok hızlı yayıldığına dikkat çektiğini söyleyen Dr. Akyıldız, aşı planlamasındaki aksamaların riskler taşıdığını ifade etti. Akyıldız, şöyle konuştu: “Özellikle yeni varyantlar şimdiye kadar oluşanlardan daha hızlı yayılma gücüne sahip. Aşılılarda bile yeniden enfeksiyona neden olabiliyorlar. Kırılgan nüfusu sakınmak lazım. Aşılama takvimi konusunda zaten zaafı olan bir ülkeyiz. Kırılgan nüfusu bu akışa terk etmiş gibi görünüyoruz. Aşılamada dramatik düşüşler devam ediyor. Sahadan gelen bilgilere göre flakona altıncı aranıyor. Aşılama sayıları yerlerde sürünüyor. Varyantlar için modifiye edilmiş aşı beklentisi hepimizde var. Ama bunu dökümante edebilmemiz için şu an ülkedeki varyant dağılımını biliyor olmamız lazım. Yeni aşıların tedarik edilmesi için şimdiden anlaşmaları yapmış olmamız gerekiyor.”

Bayram öncesi tedbir alın!

İçinde bulunulan yaz tatili ve bayram döneminde özellikle kapalı yerler ve toplu taşıma araçlarında maske ihtiyacını öne çıkardığını ifade eden TTB Üyesi Akyıldız, “Pandeminin bitmesini hepimiz istiyoruz. Rahatlama psikolojisini de anlıyoruz. Amacımız panik değil, ihtiyatlı olunması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu. Özellikle maske konusunda vatandaşları ikna edecek bir bilim kurulu stratejisi gerektiğini ifade eden Akyıldız, şöyle devam etti: “Maske konusunda lütfen özenli olun. Bayram buluşmalarında özellikle kapalı mekanlarda buluşuyorsak ihtiyatlı olalım. Yüksek koruma özelliği olan maskeleri tercih edelim. Klimalar sıcak nedeniyle aktif ama kalabalık buluşmalarda doğal havalandırma tedbirini elden bırakmayalım. Toplu taşımada maske kullanımı şu anda bir ihtiyaç."

Prof. Dr. Ceyhan: 6'ncı dalganın yükseliş dönemi

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da koronavirüs vakalarındaki artışı, “Unutulmaması gerekiyor ki vakaların azalması bir dalganın sonu anlamına gelir, pandeminin sonu değil. Her dalganın sonunda salgın bitti demek hata olur. Şu anda pandemide altıncı dalganın yükseliş dönemindeyiz” sözleriyle değerlendirdi. Bir süredir Amerika ve Avrupa’da vaka artışlarının yeni bir dalganın yükselişini işaret ettiğine, Türkiye’nin de bundan kaçmasının beklenemeyeceğini söyleyen Ceyhan, şöyle devam etti: “İnsanlara bu saatten sonra tedbir aldırmak zor. Toplumda aşının yeni varyantlara etkisi olmadığı algısının yayılması yanlış. Aşı hala etkili. Amerika ve Avrupa, 5-12 yaş arası çocuklarını yoğun şekilde aşılıyor. Türkiye’de ise aşıya devam edilmiyor. Oysa aşı klinik vakaları hafifl eten, dolaşımı yavaşlatan önemli bir silah. Türkiye uygun aşıyı kullanmaya devam etmeli.”

OHSAD Başkanı Bahat: Poliklinik vakalarda artış var

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat da son dönemde koronavirüs kaynaklı poliklinik vakalarda artış olduğunu ifade etti. Artık kamu kuruluşlarında testlerle taramalar yapılmadığı için vakaların eskisi gibi takip edilemediğini söyleyen Bahat, “Şu anda yoğun bakım ihtiyacını kamu karşılıyor. Özel hastanelere Sağlık Bakanlığı’ndan henüz bir talep gelmedi. Yaz sezonu olduğu için yoğun bakımlar yüzde 40-50 dolulukta. İhtiyaç olursa destek veririz” dedi. Pandemi döneminde ertelenen sağlık kontrollerinin son aylarda bir anda artarak sistemi zorladığını anlatan Bahat, şunları söyledi: “Maskelerin çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sağlık sisteminin canlı tutulması için tedbirler gerekiyor. Sağlığa bütçeden ayrılan payın kısa vadede yüzde 6, orta-uzun vadede ise yüzde 9’a çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz.”

Koca: Bir hastada "maymun çiçeği" tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de bir hastada, maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil yakın fiziksel temasla bulaşıyor.” ifadelerini kullandı.