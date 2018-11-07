Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kendi MR'ımızı üretelim

07 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık, bizim 16 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız ve hamdolsun en güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor." dedi.

Bilkent'teki şehir hastanesinin aralık ayında açılacağını belirten Erdoğan, "Şehir hastanelerimizle birlikte sağlık turizminde çok ciddi sıçrama yapacağız. Türkiye'nin sağlık alanında hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz. Şimdi biz uluslararası camiadan da ülkemizde ortak üretime girebilecek marka firmaları davet ediyoruz ve olumlu yaklaşımlar var, bu adımları ülkemizde atacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta millileşme konusuna değinen Erdoğan, "Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyoruz." şeklinde konuştu.