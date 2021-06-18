Delta varyantı nedir? Koronavirüs mutasyonlarına karşı aşı koruyor mu?

Koronavirüs mutasyonları son dönemde insanları tedirgin ediyor. Son olarak Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı, İngiltere'de de görülmesinin ardından Avrupa ülkelerinde de endişeye neden oldu. COVID-19 aşısının delta varyantı ve diğer mutasyonlara karşı koruma oranı merak ediliyor.

Hastalar kendini grip sanıyor

Delta varyantı kendini baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile gösteriyor. Gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkan delta varyantı, bu nedenle görülen kişiler tarafından yanlış değerlendirilebiliyor. Delta varyantına yakalananlar kendilerini grip olmuş gibi düşünerek test yaptırmıyor ya da kendini izole etmiyor. Bu da koronavirüs delta varyantının hızla yayılmasına neden oluyor.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr. Tim Spector, mayıs ayından bu yana klasik koronavirüs semptomlarının çok daha az kişide rastlandığının altını çiziyor. Dr. Spector, gençlerde hafif seyreden delta varyasyonunda koku ve tat kaybının da belirtiler arasında yer aldığını söylüyor.

Aşı mutasyonlara karşı ne kadar etkili?

Yetkililer Pfizer/BioNTech aşısının delta varyantına kadar yüzde 79 oranında koruma sağladığını belirtirken, bir başka mutasyon olan Alpha varyantına ise yüzde 92 oranında koruma sağladığını belirtiyor.

İskoçya Kamu Sağlığı Kurumu Ulusal Covid-19 Enfeksiyon Direktörü Jim McMenamin ise delta varyantına karşı iki doz aşının çok önemli olduğunun altını çiziyor.

"Dördüncü bir dalga olabilir"

Investing in Tech konferansına katılan bilim insanı Uğur Şahin, İngiltere'de nüfusun yarısına iki doz aşı yapılmasına karşı COVID-19 vakalarının artmasına dikkat çekerek, dikkatli olunmazsa dördüncü dalganın yaşanabileceğini söyledi.

Uğur şahin, iki doz aşı yaptıranların sıkça sorduğu, '3. doz aşıya ihtiyaç var mı' konusuyla ilgili olarak ek dozlara ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Antikor sayıları koruma ile ilişkili olduğundan, herhangi bir zamanda güçlendiriciyi kullanmamız mantıklıdır. Bu, bir kişinin tamamen aşılanmasından altı ila dokuz ay sonra gerçekleşebilir, ancak nihai karar hükümetler tarafından verilecek” dedi.