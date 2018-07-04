DentGroup'tan 3 yeni klinik

04 Temmuz 2018

Türkiye'nin en büyük Diş Klinikleri grubu DentGroup klinik sayısını 16'ya çıkarıyor.

Yakın zamanda Ankara, Bitlis-Tatvan ve İstanbul'da açacağı 3 klinikle büyümeye devam eden DentGroup 2018 yılı sonunda toplamda 20 klinik hedefliyor. Geçen seneye oranla 2018 sonundayüzde 30 büyüyeceklerini dile getiren DentGroup Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cihan Çapan, amaçlarının Türkiye'nin 81 ilinde de yer almak olduğunu söyledi.

Yurtdışında da klinik açmayı düşündüklerini belirten Dr. Cihan Çapan, şu an için Londra, Amsterdam, Rotterdam, Berlin gibi Avrupa’da 4 noktada partner klinikleri olduğunu, bu sayıyı da artırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Cironunyüzde 10'u yabancı hastalardan

Sağlık turizmi konusunda özel hizmetleri bulunan DentGroup’un cirosunun yüzde 10’unun yabancı hastalardan geldiğini söyleyen Çapan, en çok hastanın İngiltere, Almanya, Hollanda ve Suudi Arabistan’dan geldiğini dile getirdi. Yabancı hastaların daha çok büyük tedaviler için geldiklerini belirten Cihan Çapan, “İmplant ve estetik restorasyon işlemleri için geliyorlar. AB ülkelerinde tedavi ücretleri Türkiye’nin üç katı. Hem fiyat hem kalitemizle yabancıları çekiyoruz” dedi.

Dijital Diş Hekimliği konsepti ile kurulan, kendi Dijital Diş Laboratuvarı olan ilk diş klinikleri grubu olan DentGroup'un ilkleri arasında DentAcademy, DG FM, DentBook, DentSoft gibi birçok ilk ve farklı hizmet bulunuyor.