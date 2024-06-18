Devlet destekli tüp bebek tedavisi bir ayda 2 bin kişiye umut oldu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal, "Bir ay önce hizmete giren üniteye 2 bin 85 hasta başvurdu. Merkezimizde embriyo transferi de dahil olma üzere yumurta, sperm, embriyo dondurma işlemleri de gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

SMA taşıyıcısı olan çiftlere destek

Merkeze başvuran kişilere ilk olarak detaylı tetkiklerin yapıldığını ve ardından uygun tedaviye yönlendirildiklerini anlatan Soysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk istemi olup kanser tanısı almış hastalarımızda da kemoterapi, radyoterapi gibi üreme fonksiyonlarını etkileyebilecek tedaviler veya cerrahi işlemlerden önce yumurta ve sperm dondurma işlemleri uygulanabiliyor. Ayrıca başta SMA olmak üzere farklı genetik hastalıkları olan kişilerin, sağlıklı bir bebek sahibi olabilmesini hedefleyen PGT yöntemini de gerçekleştiriyoruz."

23-40 yaş aralığındaki kişiler başvurabiliyor

Klinik Sorumlusu Prof. Dr. İnci Kahyaoğlu, tüp bebek tedavisine kimlerin başvurabileceğine ilişkin, şunları kaydetti: "23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olan, tüplerde tıkanıklık, azalmış yumurtalık rezervi veya erkek hastalarda sperm sayısında düşüklük gibi tıbbi anlamda endikasyonu olan kişiler merkeze başvurabiliyor. Devlet güvencesinden yararlanabilmek için kişilerin sosyal güvencesinin bulunması gerekiyor. Başvuran hastalarımıza tüm bu durumlara ilişkin detaylı bilgilendirmeleri yapıyoruz."

Bütün işlemler devlet desteğiyle yapılıyor

Maliyetli bir süreç olan tüp bebek tedavisinin belirlenen şartları taşıyan kişilere devlet desteğiyle, ücretsiz olarak yapıldığına dikkati çeken Kahyaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tüp bebek hem maddi hem de manevi anlamda oldukça külfetli bir tedavi süreci. Devletimiz de bu konuda ciddi desteklerle hastalara hizmet verilmesini sağlıyor. Bütün işlemler, devlet desteğiyle, çok cüzi bir katılım payı alınarak hastalarımıza sağlanıyor."