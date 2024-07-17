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Devlet Malzeme Ofisi'nden 8 milyon dozluk aşı alımı ihalesi

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacına yönelik 8 milyon doz aşı alımı gerçekleştirecek. DMO'nun konuya ilişkin ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, DMO, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacına istinaden 3 milyon doz 'kızamık-kızamıkçık-kabakulak', 3 milyon doz 'pediatrik Hepatit B', 2 milyon doz '5 bileşenli karma' olmak üzere toplam 8 milyon doz aşı satın alacak.

İhaleler, açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Aşılar iç piyasadan temin edilecek.