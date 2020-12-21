Dezenfektan ve ateş ölçer tek üründe birleşti

Koronavirüs salgınıyla ihtiyacın arttığı maske, dezenfektan, ateş ölçer gibi ürünler için yerli alternatifler geliştirilirken, ODTÜ Teknokent faaliyet gösteren Fayhan Cosmetic, prototipini ürettiği "dezenfektanlı ateş ölçer" ile 2 ürünü tek cihazda birleştirdi.

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi bünyesinde kozmetik, elektrik-elektronik ve medikal alanlarında Ar-Ge çalışmaları yürüten Fayhan Cosmetic firmasında, COVID-19 salgınıyla mücadelede önemi artan temassız ateş ölçerleri yerlileştirmek için başlatılan çalışma sonuçlandı. Genç girişimciler, 8 aylık Ar-Ge çalışması sonucu geliştirip prototipini ürettikleri "dezenfektanlı ateş ölçer" ile Türkiye’de de salgınla birlikte talebi artan ürünlere yerli ve yenilikçi bir çözüm getirmiş oldu.

Geliştirdikleri dezenfektanlı ateş ölçerlere ilişkin değerlendirmede bulunan Fayhan Cosmetic kurucusu Fatih Ayhan, "En önemli hedefimiz ithal ettiğimiz bu ürünü ülkemizde daha kaliteli, yüksek teknolojili ve uygun fiyata yerli ve milli olarak üretmek oldu." dedi.

COVID-19 salgını sürecinde Türkiye’ye katkıda bulunmak amacıyla ateş ölçer cihazlarını yerlileştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Ayhan, bu süreçte yerli yoğun bakım solunum cihazının üretilmesinin de kendilerini motive ettiğini söyledi. Ayhan, "tabanca modeli" ateş ölçerlerin, ölçüm yapan kişiyle yakın temasa neden olduğuna işaret ederek, dezenfektan düzenekleriyle ateş ölçeri birleştirip, temasın önüne geçme fikrinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Cihazın ön yüzünden 5-10 santimetrelik mesafeden bilek veya alından temassız bir şekilde ateş ölçülebildiğini anlatan Ayhan, cihazın altındaki sensör sayesinde de dezenfeksiyon işleminin yapılabildiğini bildirdi. Ayhan, cihazın alarm fonksiyonunun da bulunduğuna dikkati çekerek, ölçülen vücut sıcaklığının önceden belirlenmiş değerin üstünde olması durumunda cihazın uyarı vereceğini ifade etti.

Tek dolumda 10 bin kullanım

Ayhan, 5 litrelik dezenfektan haznesiyle tek dolumda yaklaşık 10 bin kullanım kapasitesi bulunduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti: "Yüksek hazne kapasitesi sayesinde sürekli dezenfektan dolumuna ihtiyaç duyulmuyor. Geliştirdiğimiz cihazın büyük ve yüksek çözünürlüklü ekrana, hassas medikal sensörlere sahip olması gibi avantajları bulunuyor. Kullanılmadığında uyku moduna geçen cihaz, enerji tasarrufu da sağlıyor."

İthal edilen bu tip ürünlerin kendi ürünlerine kıyasla fiyat-performans açısından geride kaldığını belirten Ayhan, "Ateş ölçüm doğruluğu, dezenfektan kapasitesi, ürüne garanti-teknik destek sağlanması, hastane, otobüs, AVM, okul, iş gibi yerlerde kullanım ve montaj imkanı özellikleriyle de ürünümüz yabancı rakiplerinden ayrılıyor." diye konuştu.

Ayhan, geliştirdikleri cihazın HES kodu ile entegre bir şekilde çalışması için de Ar-Ge çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Projemizin devamlılığı için destek bekliyoruz. Devletimizden, milletimizden, yatırımcılardan göreceğimiz destek, bu ve bundan sonraki projelerimizde önümüzü açacaktır." ifadelerini kullandı.

"Projelere devam edeceğiz"

Projenin Başmühendisi Serkan Çetin de "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla yerli üretime verilen desteklerin kendilerini teşvik ettiğine dikkati çekerek, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı ve ithal edilen ürünlerin yüksek maliyetini düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Çetin, bu amaçla projelere devam edeceklerini belirterek, "Gelecek nesillere ilham kaynağı olmak, yerli ve milli üretimimize katkıda bulunmak ve kaynaklarımızın ülkemizde kalması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.