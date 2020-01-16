Dijital teknolojiler, diş uygulamalarında başarıyı artıyor

16 Ocak 2020

Diş Hekimi Şener Tan üzenlediği basın toplantısında, ortodonti, implant ve protez diş tedavisinde dijital teknolojilerin sayesinde işlem sürelerinin çok kısaldığını, hekimin yapacağı tedaviyi önceden tasarlama imkanına kavuştuğunu belirtti. Bu tasarımın hasta tarafından da görülmesiyle tatminin arttığı vurgulandı.

İşlem yapılmadan önce sonuçlarını görmeye imkan sağlıyor

“Dijital diş hekimliğinin protetik kısmı var yani estetik gülüş tasarımı ile alakalı olan kısmı var. Bir de implantoloji ile alakalı olan kısmı var” diyen Dt. Şener Tan, implantoloji kısmında sağlanan faydalardan en önemlilerinden birinin zaman olduğunu bildirdi. Dt. Tan, “Özellikle one-time dediğimiz tek seansta hastaya yapılacak implantın çapını, boyunu, eğimini sonrasında yapacağımız protezi hepsini dijital olarak planlıyoruz. Hasta koltuğa oturduğu seansta işlem mesela; diş çekilecekse, dişi çekiliyor. İmplant yapılacaksa, implantı yapılıyor. Üzerine de geçici protez yapılıp, hasta tek seferde koltuktan kaldırılabiliyor. Dijital diş hekimliğinin mantığı mümkün olan minimum zamanda maksimum işi elde etmek” diye konuştu.

Yapılan işlemde hastadan tomografi ve ağız içinin üç boyutlu kamera ile görüntülenmesinden oluşan iki ayrı görüntünün birleştirildiğini belirten Şener Tan, “Böylece hangi bölgeye, hangi çapta, hangi boyda, hangi eğimde, hangi açıda implant yerleştireceğimizi dijital olarak bilgisayar üzerinde planlıyoruz. Buna uygun bir rehber var. Bu cerrahi kılavuz hazırlanıyor, üç boyutlu-3D yazıcıyla görsel olarak basıyoruz. Hastaya hiçbir işlem yapmadan önce bunlar hazırlanıyor” dedi. Bütün bu işlemlerin daha önce kalıp alımı ve teknisyenlerin bu kalıplardan mock-up oluşturmasıyla yapılabildiğini belirten Şener Tan, dijital teknoloji kullanımının hem zaman, hem de çok yüksek düzeyde hassasiyetle tedaviyi planlama imkanı sağladığının altını çizdi.

Dijital teknoloji implant uygulamasında diş eti kesilmesine gerek bırakmadı

Dijital teknolojinin işlemleri de kolaylaştırdığı, hasta konforunu artırdığını belirten Şener Tan, implant uygulamalarında önceden diş etlerinin kesilmesinin gerektiğini hatırlatarak, dijital görüntüleme ve tasarlama imkanıyla buna gerek kalmadığını belirtti. Şener Tan, “Bu sistemde diş etini kesmiyorsunuz, sadece implantın geleceği nokta ona özel punch dediğimiz frezler var. Punch frezlerle diş etinin sadece o bölgesi açılıyor, o bölgeye implant konuluyor ve üzeri kapakla kapatılıyor. Böylece işlem sonrasında hiçbir kanama olmuyor, hiçbir cerrahi işlem yok. Laparoskopik implant cerrahisi de diyebilirsiniz buna” dedi.

Ortodonti tedavisinde de kullanılıyor

Dt. Şener Tan, guide sisteminin ortodonti tedavilerinde de kullanıldığını belirterek, “Ortodonti tedavisinde de görüntüleme ve model elde edildikten sonra dijital olarak tedavinin bitmiş hali uygulanıyor. Ona göre plaklar yapılıyor veya ortodonti tedavisi ona göre planlanıyor. Yine işlemin bitmiş halini baştan görmüş oluyorsunuz. Ortodontik tedavide şeffaf plaklar bu şekilde hazırlanıyor. Hastanın ağız içini tarıyorsunuz, merkeze gönderiyorsunuz. Merkez ona göre aşama aşama plakları hazırlıyor. Hasta sadece plak takarak, tel takmadan dişler istediğimiz şekle getirilebiliyor” diye konuştu.

Mehmet Bülbül: Dijital gülüş tasarımı kişiye özel bir uygulamadır

“Gülüş tasarımı” olarak popülerleşen tedavi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mehmet Bülbül de tedavinin gülümsemesiyle ilgili estetik kaygıları olan insanların bu ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olduğunu kaydetti. Dijital teknoloji ile ulaşılacak noktanın hastaya gösterildiğini ve öncesinde de hekimin yapacağı uygulamayı planlamasının sağlandığını belirten Doç. Dr. Mehmet Bülbül, kişinin alınan görselleri üzerinden dijital teknolojiler kullanılarak ulaşılmak istenen sonuçların tasarlanıp hasta ile birlikte karar verilebildiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Serdar Sütçü, sadece dişlerin tedavi edilerek estetik bir görüntü sağlamanın söz konusu olamadığını, insanların yüzünün bütününe bakarak bir tedavi istediğini kaydetti.