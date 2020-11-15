Diyabet Vakfı'ndan “HbA1c” oranını yüzde 7’nin altına indirecek kampanya

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Mavi Köy Diyabetle Yaşam Merkezi’nde, '14 Kasım Diyabet Günü'ne özel gerçekleştirilen programda, diyabet hastalarını bilgilendiren Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, “Diyabet hastalarının gözünü, böbreğini ve kalbini koruması için 'HbA1c' oranının yüzde 7’nin altında olması büyük bir önem taşıyor. Ancak Türkiye’de kontrol oranları çok düşük, hatta bu oran sadece yüzde 28. Bu yüzden tüm diyabet hastalarına 'Hadi A1c’ni 7’le' diyoruz.” dedi.

Pandemi sürecinin diyabet gibi kronik hastalığı olan kişiler için kritik bir süreç olduğunu söyleyen Temel Yılmaz, “Birçok uzman, diyabet gibi kronik hastalarda, iki üç aylık ortalama kan şekeri durumunu gösteren 'HbA1c' seviyesinin, pandeminin de yarattığı hareketsizlikten ötürü çok artacağını öngörüyor. Ancak çok sayıda bilim insanı da diyabet hastalarının bu zor dönemi fırsata çevirmelerinin de mümkün olduğunu vurguluyor.” diye konuştu.

Ölçümlerin azalmasıyla, Hba1c değeri daha çok önem kazandı

Bu dönemde karbonhidrat tüketiminin artmasıyla egzersizlerin azalmasının, beraberinde kilo problemlerini de getirdiğini ifade eden Temel Yılmaz, “Bu süreçte diyabet hastalarının kan şekeri ölçümleri de azaldığı için bu hastaların 'HbA1c'lerini 7’nin altına çekmesi gerekliliği ise her zamankinden daha da önemli hale geldi. Diyabet hastalarının 2-3 aylık ortalama kan şekeri durumunu gösteren bir parametre olan 'HbA1c' oranlarının artması ve kan şekerinin kontrolden çıkması; retinopati, ampütasyon ve son olarak böbrek yetmezliği gibi komplikasyonları artırma riskini de tetikliyor.” şeklinde konuştu.

500 milyondan fazla insanı etkiliyor

Türkiye Diyabet Vakfı’nın diyabet hastalarına düzenli takiplerini yapmak, tedavilerini aksatmamak, kan şekerini kontrol altında tutmaya teşvik etmek, diyet ve egzersiz yapmalarını sağlamak için farkındalık kampanyasını hayata geçirdiğini ifade eden Yılmaz, “Diyabet, dünya çapında 500 milyondan fazla insanı etkileyen bir hastalık. Hastalık her 10 yılda bir 2 kat artış gösteriyor. Günümüzde her 8 saniyede bir hasta, diyabete bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor.” dedi.

Sağlık bütçesinin 4’te biri diyabet için harcanıyor

Türkiye’de toplam diyabetli hasta sayısının 12 milyon kişinin üzerinde olduğunu dile getiren Yılmaz, Türkiye’deki diyabetli hasta sayısının hızla artarken kan şekeri kontrol altında olan hastaların oranının ise yüzde 28 olduğunu aktardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’nin toplam sağlık bütçesinin 4’te birinin diyabet ve diyabete bağlı organ hasarlarının neden olduğu hastalıklar için harcandığını belirten Yılmaz, “Diyabetli bir hastanın hastalığı nedeniyle devlete getirdiği yük, organ hasarları ortaya çıkınca 3 kat daha artıyor. Oysa diyabet yönetimi iyi olan bir hastada yaşam boyu diyabete bağlı organ hasarlarının önlenmesi mümkün. Son 3 aylık kan şekeri ortalamasını gösteren test, HbA1c testidir. Yapılan araştırmalarda HbA1c testi yüzde 7’nin altında olan, açlık-tokluk ortalamaları 150 mg/dl olan hastalarda organ hasarının, hayat boyu ortaya çıkmadığını gösteriyor. Bu nedenle Türkiye Diyabet Vakfı olarak, diyabetli hastalarda iyi diyabet yönetimi için HbA1c değerini 7’nin altında tutmalarını hedef gösterdik. Bu yüzden sloganımız da “Hadi Hemoglabin A1C’ni 7’le” oldu.” diye konuştu.

Yılmaz, 2 yıl sürmesi planlanan “Hadi A1c’ni 7’le” başlıklı kampanya ile sosyal medya üzerinden yapılacak düzenli paylaşımlarla diyabet hastalarının bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılmasını amaçladıklarını belirtti.