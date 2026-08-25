Diyalizde su tasarrufu için Türkiye'de bir ilk: İlk ayda 46 bin litre su kurtarıldı

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Türkiye'de diyaliz tedavisi gören yaklaşık 72 bin hastanın her bir seansında ortalama 200 litre su kullanılıyor. Yılda yaklaşık 10 milyon diyaliz seansı gerçekleştirildiği dikkate alındığında, yalnızca diyaliz tedavisi için kullanılan su miktarı yaklaşık 2 milyar litreyi buluyor.

Su kaynaklarının giderek daha kritik hale gelmesi sağlık sektöründeki yüksek su tüketimini de gündeme getirirken, Türk Böbrek Vakfı (TBV) dikkat çeken bir uygulamayı devreye aldı.

TBV'nin Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nde hayata geçirilen "Diyalizde Sürdürülebilir Su Yönetimi Modeli" ile hemodiyaliz öncesindeki arıtma işlemi sırasında drenaja gönderilen su yeniden kullanılmaya başladı. Uygulamayla yalnızca ilk ayda 46 bin litre, başka bir ifadeyle 46 metreküp su tasarrufu sağlandı.

Diyalizde kullanılan su yılda 2 milyar litreyi buluyor

Hemodiyaliz tedavisi, yapısı gereği yüksek miktarda saf su kullanımını zorunlu kılıyor. Türkiye'deki yaklaşık 72 bin diyaliz hastası ve yılda gerçekleştirilen yaklaşık 10 milyon seans üzerinden yapılan hesaplama, su tüketiminin boyutunu ortaya koyuyor.

Bir hastanın tek bir diyaliz seansında yaklaşık 200 litre su kullanılıyor. Böylece Türkiye genelinde diyaliz için yıllık su kullanımı yaklaşık 2 milyar litreye ulaşıyor.

Kanalizasyona giden su yeniden kullanıma kazandırıldı

Yeni sistem, hemodiyaliz tedavisinde kullanılan ters ozmoz (R.O.) su arıtma altyapısına dayanıyor.

Normal şartlarda arıtma işlemi sırasında mineral ve iletkenlik dengesi nedeniyle ayrıştırılan su drenaja gönderiliyor. Türk Böbrek Vakfı'nın kurduğu geri kazanım altyapısıyla bu su artık kanalizasyona gitmek yerine yeniden tesis kullanımına kazandırılıyor.

Söz konusu su, klinik tedavi alanına girmiyor ve hastalarla temas etmiyor. Geri kazanılan su, merkezde temizlik ve çamaşırhane gibi alanlarda değerlendiriliyor.

TBV, uygulamanın Türkiye'deki diyaliz merkezlerinde arıtma atık suyunun sistemli şekilde yeniden değerlendirilmesine yönelik ilk örnek olduğunu belirtiyor.

İlk ayda 46 bin litre şebeke suyu tasarrufu

Projenin ilk ayındaki sonuçlar da su tüketimindeki kazanımı ortaya koydu. Sistem sayesinde 46 bin litre şebeke suyunun boşa akması önlendi.

Şebeke suyu kullanımının ve atık su miktarının azalmasıyla çevresel faydanın yanı sıra merkezin maliyetlerinin düşürülmesine de katkı sağlandı.

Geri kazanılan suyun hijyen standartlarına uygunluğu ise Sağlık Bakanlığı laboratuvar testleriyle kontrol edildi. Testlerin ardından su merkez genelindeki uygun alanlarda kullanılmaya başlandı.

Türk Böbrek Vakfı diğer diyaliz merkezlerine de taşıyacak

Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nden elde edilen sonuçların ardından sistemin Türk Böbrek Vakfı'nın diğer merkezlerinde de uygulanması hedefleniyor.

TBV Başkanı Timur Erk, yıllardır "Suyu israf etme, hem böbreğini hem doğayı koru" mesajıyla suyun hem insan sağlığı hem de çevre açısından önemine dikkat çektiklerini belirtti.

Hemodiyalizde saf su kullanımının zorunlu olduğuna işaret eden Erk, arıtma sırasında dışarı atılan uygun nitelikteki suyun boşa gitmesini önlemek amacıyla kurdukları sistem sayesinde ilk ayda 46 bin litre tasarruf sağladıklarını söyledi.

Erk, uygulamayı diğer diyaliz merkezlerine taşıyarak böbrek sağlığı alanında sürdürülebilir ve uygulanabilir bir model oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye genelinde 500 milyon litreye kadar su kurtarılabilir

Diyaliz tedavisinde kullanılan suyun tamamının geri kazanılması teknik olarak mümkün değil. Ancak uygun nitelikteki suyun yaklaşık yüzde 18-20'sinin yeniden kullanılabileceği öngörülüyor.

Bu oran Türkiye genelindeki diyaliz merkezlerine uygulandığında yılda yaklaşık 400-500 milyon litre suyun yeniden kullanılma potansiyeli ortaya çıkıyor.

Başka bir ifadeyle sistemin yaygınlaşması, her yıl yüz milyonlarca litre suyun kanalizasyona gitmesini önleyebilir.

COP31 öncesi sağlık sektöründe sürdürülebilirlik adımı

Proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek olması nedeniyle ayrıca önem taşıyor.

Türk Böbrek Vakfı, sağlık hizmetlerinin çevresel etkisini azaltan uygulamaları yaygınlaştırmayı ve özellikle su olmak üzere doğal kaynakların daha verimli kullanılmasında sağlık sektörüne örnek oluşturmayı hedefliyor.