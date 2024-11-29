Doğal antibiyotik turşunun sırrı ne?

Bağışıklık sistemini güçlendiren, doğal antibiyotik olarak da adlandırılan turşu, kış aylarında mevsim sebzelerinden yapıldığında hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturuyor. Tuzlu olduğu için fazla tüketilmemesi önerilse de turşu, mevsim sebzeleriyle doğal şartlarda yapıldığında pek çok fayda sağlıyor.

Suyu da kendi de sağlığa faydalı

Turşusu yapılan sebzenin içeriğinde yer alan tüm mineral ve vitaminlerin turşu suyuna da taşındığını açıklayan Prof Dr. Canan Karatay, doğal fermantasyona girmiş olan her şeyin sağlığa zarar vermeyeceğinin altını çiziyor.

3-6 ay şartı

Karnıbahar, pancar, lahana, kereviz, soğan ve sarımsak gibi kış sebzelerinden turşu yapmanın bağışıklığı güçlendireceğini belirten Karatay: "Kış sebzelerini turşu haline getirdiğimizde en aşağı 3 ila 6 ay mutlaka geçecek. Lahana turşusu çok önemli. Lahana ve soğan salatası tuzla ovularak üstüne limon sıkıp isterseniz zeytinyağı ya da doğal bir sirke eklenebilir. Virüs, bakterileri, toksinleri, parazitleri, bitleri öldürür" açıklamasında bulunuyor.