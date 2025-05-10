Doğum gününde alabileceği en güzel hediye… Annesi can verdi

Böbrek yetmezliği sebebiyle uzun süredir tedavi gören Merve Altıntaş Türe, Bursa'da gerçekleştirilen başarılı nakil operasyonuyla annesinin böbreği sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

Eskişehir'de yaşayan 28 yaşındaki Merve Altıntaş Türe, son üç yıl içinde hayatın en ağır sınavından geçti. Evlenme hayalleriyle çıktığı yolda, kısa süre içinde böbreklerinin iflas etmesiyle diyalize bağımlı bir yaşama başladı.

Diyaliz tedavisi nedeniyle yumurtalıklarının çalışmadığını ve dolayısıyla anne olamayacağını öğrendi.

Diyaliz sürecinin zorluklarını yaşarken annelik hayalinin bittiğini düşünen Merve Atıntaş Türe, sürpriz bir hamilelik haberi aldı.

Karnında biri kız biri erkek olmak üzere ikiz bebek taşıyordu. Zorlu bir hamilelik süreci yaşadı.

Doğuma yakın süreçte anne karnında oğlunu kaybeden Merve, kucağına yalnızca kızını alabildi.

Şimdi 6 aylık olan minik bebek, nakil sonrası taburcu olmasıyla annesine de kavuşmuş oldu.

Doğum gününde yeniden hayat buldu

Üç yıldır hemodiyaliz programında olan Merve Altıntaş Türe, tedavi için Bursa'da özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan tahlillerde Merve'ye, annesi Bediha Altıntaş'ın böbreğinin uyumlu olduğu görüldü.

Doğum gününde Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay ve ekibinin gerçekleştirdiği nakil operasyonu ile sağlığına kavuşan Merve, yeniden hayat buldu.

Prof. Dr. Bülent Oktay, "Hastamız üç yıldır böbrek yetmezliği sebebiyle hemodiyaliz programındaydı. Annesi verici oldu. Hastamız doğum günü hediyesi olarak annesinden böbreği almış oldu. Sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Böylece Merve hanım ilk Anneler Günü'nü, bebeği ve annesiyle kutlama şansı da olacak" dedi.

'Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum'

İlk Anneler Günü'nü 6 aylık kızıyla geçireceğini ifade eden Merve Altıntaş Türe, "Annem 29 Nisan'da, yani benim doğum günümde, bana yaş günü hediyesi verdi. Böbreğini hediye etti. Şimdi taburcu oldum. Benim gibi organ nakli bekleyen tüm hastalar için, herkesi bağış yapmaya davet ediyorum ki o hastalar, gerçekten özgürce yaşayabilsinler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.