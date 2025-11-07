Doktorların grevi grip salgınına denk geldi

İngiltere’de sağlık sistemi, bu ayın ortasında başlayacak beş günlük genç doktor grevi ile tarihinin en zor dönemine hazırlanıyor. NHS Başkanı Sir Jim Mackey, bu durumun “personelin bugüne kadar yaşadığı en zor kış” olabileceğini söyledi.

Grip vakaları rekor seviyede

Avustralya’da son yılların en yüksek grip vakaları, Japonya’da ise okulların kapanmasına yol açan salgın, İngiltere için de endişe kaynağı oldu. UK Sağlık Güvenliği Ajansı verilerine göre 2024’te İngiltere’de 7 bin 757 kişi grip nedeniyle hayatını kaybetti; bu sayı bir önceki yılın iki katına çıktı.

14–19 Kasım tarihleri arasında yapılacak grevle birlikte grip sezonunun zirve yapması bekleniyor. Mackey, “Bu iki olayın çakışması büyük bir risk. Grev hakkına saygı duyuyoruz, ancak bu dönemde ciddi sonuçlar doğurabilir” dedi.

NHS, özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlara acilen grip aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu. Grip vakaları, yılın bu dönemine göre üç kat artarken, hastane yatışlarında son haftada yüzde 60 yükseliş kaydedildi.