Domates gribi belirtileri nelerdir?

Dünya uzun bir süre yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele ettikten sonra, önce maymun çiçeği vakaları gündeme gelirken şimdi ise domates gribi tedirginlik yarattı. Şu an için Hindistan'ın belirli bir kısmında görülen domates gribi çocuklar arasında hızlı bir şekilde yayılırken, uzmanlar domates gribi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hızla yayılan domates gribi belirtileri merak edilirken, domates gribi ilk olarak mayıs ayında tespit edildi ve şimdiye kadar yüze yakın çocukta görüldü. Deride kırmızı kabarcıklar oluşmasından ötürü domates gribi olarak adlandırılan salgında ateş, kızarıklık, eklem ağrıları görülüyor.

Domates gribi konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, hastalığın yüksek bulaşıcılığa sahip olduğunu belirtti. Hindistan'da temaslı hastalar şu anda bir hafta tecrit edilirken, henüz domates gribi konusunda bir aşı ya da ilaç bulunmuyor.

Domates gribi belirtileri

Domates gribi belirtileri arasında en dikkat çeken belirti ciltte görülen kırmızı kabarcıklar olurken, diğer semptomlar ise yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrılarıdır.

Domates gribi şu ana kadar Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kollam bölgesi ve yakınlardaki Anchal, Aryankavu ve Neduvathur ile sınırlı kalırken, yetkililer hastalığın yayılmaması için tedbirler almaya devam ediyor.

Domates gribi tedavisinde henüz herhangi bir aşı veya tedavi bulunmazken, uzmanlar domates gribine karşı en etkili tedavinin bol sıvı almak ve istirahat etmek olduğunu belirtiyor.