DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Bölgemizde durum ciddi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Yunanistan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias'ın da katılımıyla video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'da bugüne kadar 171 milyon dozdan oluşan 7 COVID-19 aşısı ve ürünü uygulandığını belirten Kluge, Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 13'üne 1 doz, yüzde 6'sına da iki doz aşı uygulandığını aktardı.

Kluge, bölgede 80 yaşın üstü kişilerde COVID-19 ölümlerinin şubattan bu yana kademeli olarak düşerek, salgının başından bu yana en düşük seviye olan yüzde 30'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Avrupa'da Yunanistan da dahil hastanelerde yoğun bakım kapasitesinin aşıldığına dair raporlar aldıklarını belirten Kluge, hastaneye yatışların da yüksek seviyelerde kaldığını kaydetti.

Kluge, Fransa'da ise COVID-19 nedeniyle hastanelere ve yoğun bakıma kabullerin geçen yılın aynı döneminden bu yana en yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

Salgın nedeniyle Avrupa'da ölenlerin sayısının geçen hafta 1 milyonu aştığını ifade eden Kluge, "Bölgemizde durum ciddi. Her hafta 1,6 milyon yeni vaka bildiriliyor. Yani saatte 9 bin 500, dakikada 160 kişi." diye konuştu.

Kluge, Yunanistan'da 100 binden fazla mülteci ve göçmen nüfusun ulusal aşılama stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek "Yunanistan mülteci kamplarında toplu aşılama kampanyaları önümüzdeki ay planlanıyor." ifadesini kullandı.