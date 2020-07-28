DSÖ: COVID-19 mevsimlerden etkilenmiyor
DSÖ'den yapılan açıklamada, mevsimlerin COVID-19'un bulaşıcılığını etkilemediği belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı açıklamada, mevsimsel değişimlerin COVID-19'un yayılmasını etkilemediği belirtilirken, kalabalık toplaşmaların virüsün yayılmasını hızlandıracağı belirtildi.
DSÖ buna ek olarak, salgının sadece "bir kısım aşağı ve yukarı edecek olan" tek bir büyük dalgasının olacağını açıkladı.
Daha önce DSÖ İcra Müdürü Mike Ryan, mevcut hız korunursa COVID-19 aşısının 2021 yılının ilk yarısında piyasaya çıkacağını söyledi.