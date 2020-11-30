DSÖ: COVID-19'u yenmek için çok yolumuz var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya temsilcisi Dr Melita Vujnovic, COVID-19 salgınının önümüzdeki birkaç ay içinde sona ermeyeceğini ancak çalışmalara devam edilmesi gerektiğini ve virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

Vujnovic, salgının aşının gerekli düzeyde bağışıklık kazandırması ve toplumun virüsün kalıcı olduğunu kabul ederek gerekli önlemleri almasıyla sona ereceğini belirtti.