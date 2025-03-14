DSÖ uyardı: Kızamık vakaları 27 yılın en yüksek seviyesinde!

DSÖ ile UNICEF, Avrupa ve Orta Asya'daki 53 ülkeyi kapsayan kapsayan 2024 yılı kızamık vakalarına ilişkin raporunda, vakalarda yaşanan büyük artışa dikkat çekti.

5 yaş altı çocuklara dikkat!

Geçen sene Avrupa'da 127 bin 350 kızamık vakasının bildirildiği vurgulanan raporda, "Bu, 2023 için bildirilen sayının iki katı ve 1997'den beri bölgede görülen en yüksek vaka sayısı" denildi. Vakaların yüzde 40'ından fazlasının 5 yaş altı çocuklarda görüldüğüne işaret edilen raporda, bildiren vakaların yarısından fazlasının hastaneye yatırıldığı kaydedildi ve "(2024 ve sonrası için) 6 Mart 2025 itibarıyla alınan ön verilere göre kızamık nedeniyle toplam 38 ölüm bildirildi" bilgisi paylaşıldı.

Kızamığı önlemek için küresel aşılama şart

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, şu ifadeleri kullandı: "Kızamık geri döndü ve bu bir uyarı çağrısı. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği olmaz. Avrupa ve Orta Asya için yeni bölgesel sağlık stratejimizi şekillendirirken, gerilemeyi göze alamayız. Her ülke, aşılanmamış topluluklara ulaşmak için çabalarını artırmalı."