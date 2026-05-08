DSÖ'den hantavirüs açıklaması: Küresel risk var mı? Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy, Atlantik Okyanusu'nda seyreden Hollanda bandıralı "MV Hondius" adlı yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Balkhy, DSÖ'nün süreci yakından takip ettiğini ve uluslararası müdahaleyi koordine ettiğini belirtti.

Arjantin'den Cabo Verde'ye gitmekte olan gemide tespit edilen vakalar nedeniyle şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Küresel risk düşük seviyede

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Balkhy, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde şu ana kadar herhangi bir hantavirüs vakasının bildirilmediğini ifade etti.

Hantavirüs enfeksiyonunun nadir görüldüğünü ancak ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten Balkhy, virüsün enfekte kemirgenlerle ya da bu hayvanların idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle temas sonucu insanlara bulaştığını kaydetti.

Başlangıç belirtilerinin ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve mide bulantısı şeklinde ortaya çıkabileceğini ifade eden Balkhy, "Ancak hızla ciddi solunum yolu hastalığına dönüşebilir ve vaka ölüm oranı yüzde 50'ye kadar ulaşabilir. Bu nedenle, yoğun destekleyici bakıma erken erişim kritik öneme sahip." dedi.

Gemide Andes türünün virüsü tespit edildi

Balkhy, gemide görülen hantavirüs türünün Andes virüsü olduğunu belirtti. Andes virüsünün Latin Amerika'da görülen ve insanlar arasında yakın ve uzun süreli temas yoluyla sınırlı bulaş gösterebildiği bilinen tek hantavirüs türü olduğuna dikkat çekildi.

DSÖ'nün mevcut durumda küresel risk seviyesini düşük değerlendirdiğini belirten Balkhy, "DSÖ, şu anda bu olayın küresel nüfus için oluşturduğu riski düşük olarak değerlendiriyor. Durumu izlemeye ve güncellemeler sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden insanlara bulaşan viral bir hastalık olarak biliniyor. Virüsün, kemirgenlerin kurumuş dışkısı, idrarı ve salyasının karıştığı havanın solunmasıyla bulaşabildiği, bazı durumlarda ise ısırık veya tırmalama yoluyla geçebildiği belirtiliyor.

Ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, ilerleyen vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.