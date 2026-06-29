DSÖ'den hantavirüs salgınına ilişkin yeni açıklama

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Ghebreyesus, salgındaki tablonun istikrarlı seyrettiğini ve sona yaklaşıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, salgının başlangıcında Güney Afrika'da belirlenen 2 vakaya ilişkin tüm temaslı takip süreçlerinin tamamlandığını ve yeni vaka bildirilmediğini aktardı.

13 vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti

Ghebreyesus, hantavirüs salgınında toplam vaka sayısının 13'te kaldığını, bu vakalardan 3'ünün ölümle sonuçlandığını kaydetti.

Temaslı takibi sürecine ilişkin bilgi veren Ghebreyesus, "MV Hondius mürettebatı dahil İspanya ve Hollanda'daki herkesin karantina ve takip süreçleri tamamlandı. 25 Haziran itibarıyla 30 temaslı hala takip altında" ifadelerini kullandı.

Salgının seyrine ilişkin değerlendirmede bulunan Ghebreyesus, "Durum istikrarlı ve salgın sona yaklaşıyor" açıklamasını yaptı.

Ghebreyesus, salgına müdahale sürecinde işbirliği yapan tüm ülkelere teşekkür etti. Mevcut veriler, salgının kontrol altına alınmasına yönelik sürecin olumlu ilerlediğini gösteriyor.

Hantavirüs nasıl bulaşıyor?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenler yoluyla bulaştığı biliniyor. Virüs, kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyasının karıştığı havanın solunmasıyla bulaşabiliyor. Bazı durumlarda kemirgen ısırığı ya da tırmalaması da bulaş yoluna neden olabiliyor.

Hastalık; ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerle başlayabiliyor. Daha ağır vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği görülebiliyor.