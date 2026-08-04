DSÖ'den korkutan Ebola açıklaması: Müdahale kapasitesi aşıldı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınının mevcut müdahale kapasitesini aştığını belirterek uluslararası topluma "acil mali ve operasyonel destek" çağrısında bulundu.

DSÖ Araştırma ve Geliştirme Planı Başkanlığını vekâleten yürüten Vasee Moorthy, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada salgının ulaştığı boyuta ilişkin bilgi verdi.

Moorthy, "Bu salgın, müdahale kapasitesinin çok üzerine çıkmaktadır. Bu, ülkenin karşılaştığı en büyük salgındır" dedi.

Tedavi ve saha kapasitesinin artırılması gerekiyor

Salgınla mücadele için daha fazla kaynak ve finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirten Moorthy; tedavi kapasitesinin, saha araştırma ekiplerinin, güvenli cenaze defin ekiplerinin ve toplum sağlığı çalışanlarının sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Çalışmaların, virüsün halen yayıldığı ve ilerleyen dönemde ulaşma riski bulunan bölgelere yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayan Moorthy, Ebola'ya karşı güvenliği kanıtlanmış bir tedavi, aşı veya koruyucu ilaç bulunmadığını kaydetti. Sağlık hizmetlerine erken başvurmanın ise hayat kurtarabileceğini ifade etti.

246 şüpheli vaka, 65 ölüm

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ile 65 ölümün bildirilmesinin ardından ülkede 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkilileri, mevcut salgının nadir görülen "Bundibugyo" varyantından kaynaklandığını belirtiyor. Bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi veya aşı bulunmuyor.

Ebola ilk kez 1976'da görüldü

Kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabası ile KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki ilk salgının Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başlaması nedeniyle hastalık bu nehrin adıyla anılmaya başladı.

Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde yaşanan salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaşırken 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.