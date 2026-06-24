DSÖ'nün acil durum ilan ettiği Ebola salgını Fransa'ya sıçradı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını Avrupa gündemine taşındı. İnsani yardım görevinin ardından Fransa'ya dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edilirken, vaka mevcut salgınla bağlantılı ilk olay olarak kayıtlara geçti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Fransa'ya dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanlığı, söz konusu vakanın mevcut salgınla bağlantılı ilk vaka olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, doktorun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki insani yardım görevinin ardından ülkeye döndüğü belirtildi. Ebola testi pozitif çıkan hastanın izole edildiği, sağlık ekiplerinin ise temaslı takibi başlattığı bildirildi.
Avrupa için risk düşük
Fransız yetkililer, vakanın ardından gerekli önlemlerin alındığını belirterek, Avrupa genelindeki nüfus için risk seviyesinin düşük olduğunu vurguladı.
Hastanın sağlık durumu ve temaslılara ilişkin sürecin yetkililer tarafından takip edildiği aktarıldı.
DSÖ 17 Mayıs'ta küresel acil durum ilan etmişti
Dünya Sağlık Örgütü'nün bu hafta paylaştığı verilere göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında bin 48 vaka tespit edildi. Salgın nedeniyle 267 kişi yaşamını yitirdi.
DSÖ, 17 Mayıs'ta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.